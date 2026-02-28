花粉にも乾燥にも強い。空気を整えるシャープの定番モデル【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
加湿も清浄も清潔に。毎日の空気をやさしく守る一台【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、空気中の静電気を「＋」「−」両方から除去することで、花粉や微小な粒子が壁や家具に付着するのを抑える空気清浄機だ。浮遊花粉アレル物質の作用をしっかり抑制し、部屋の空気をすばやく整えてくれる。
お部屋全体に風が素早く行き渡る「スピード循環気流」が特徴で、遠くにあるホコリも大きな背面吸込口へ引き寄せ、効率よく集じんする。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら吸い込むため、空気の流れがスムーズで清浄力も高い。
乾燥が気になる季節にはパワフルな加湿が活躍し、24時間使い続けても気にならない電気代で運転できる。加湿していない時は加湿フィルターが水に浸からない位置で停止し、送風で乾燥させるため、清潔な状態を保ちやすい。
花粉、ホコリ、乾燥対策まで一台でこなし、季節を問わず快適な空気環境をつくる頼れるモデルだ。
