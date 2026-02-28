ソフトバンクは27日、チームとともに台湾遠征からチャーター機で宮崎空港へ帰国した。野村勇内野手（29）が本紙のインタビューに応じ、開幕戦から「遊撃手」でのレギュラー獲りにこだわると明言。2シーズンの不振を経て昨季、自己最多の126試合に出場し、打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁。打撃面、精神面ともにブレない姿勢で臨むと誓った。 （聞き手・木下 大一）

――レギュラー獲りを目指すシーズン。小久保監督も打撃の“形”ができていると評価していた。手応えは。

「（昨季から）自信を持って継続できているのかなと思います。去年の春には、なかったものなので」

――昨年、山川から前さばきのアドバイスを受けたことがきっかけとなった。以降は迷いなくできている。

「そこから一度もブレていません。以前は全く分からなかったので、分からへんからコロコロ（フォームを）変えて探すしかなかった。今はちょっと自分のスタイルというか、こうやっていくんだという道筋ができてきているので。変な方向に行ったりしなくてすんでいるのかなと思います」

――台湾の交流試合では初戦（25日、対中信）が遊撃、2戦目（26日、対台湾代表）は二塁でスタメン出場した。プロ野球新記録となる14年連続開幕遊撃を狙う今宮は初戦が二塁で2戦目が遊撃だった。元自主トレの師匠でもある今宮の存在は高い壁でもある。

「ショートで出たいと思っているので、そこへのこだわりはあります。乗り越えなアカン壁だとは思っています。ホークスのショートには今宮さんがいて、そういう目で見られていると思うので。そこを超えられるように頑張っていきたいと思っています」

――ここからも実戦でガツガツとアピールしていく。

「そこはもちろんアピールしていかなければダメなんですけど、やるべきことをやるだけだと自分では思っています。焦っても結果が出ないのは分かっているので、しっかりやるべきことに集中していきたいです」

――その点などは伴元裕メンタルパフォーマンスコーチの教えによる考え方の変化も大きい。

「かなりあります。バッティングも守備も考えてもしゃあないことは考えないようにしているので。不安なことなど、いろいろと考えたくなることはあるけど、それを考えてもいい結果が出てこなかった。準備も含めてやるべきことに集中していれば、おのずとなるようになるんだなと思っています」

――そのようなメンタルの持ち方もブレずに継続していく。

「はい。変わることはないと思っています」

――台湾での交流試合を終えた。どのような遠征になったか。

「台湾では（移動日の）初日に結構有名なお店に行き北京ダックを食べました。まだまだ仕上げていかなければならない部分があると感じています。しっかりとやるべきことに集中して取り組んでいきたいと思います」