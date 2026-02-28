『充電旅』河合郁人＆屋敷裕政がゲスト 河合は木村拓哉との驚きの体験告白 28日放送
テレビ東京で28日、『出川哲朗の充電させてもらえませんか？初！ニューヨーク屋敷×河合郁人【鹿児島】』（後6：30〜後8：55）が放送される。お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政と河合郁人が出演する。
【番組カット】温泉も入って楽しそう！食事を味わう出川哲朗＆河合郁人
今回は、鹿児島県・南さつま市の絶景スポット・亀ヶ丘からスタートし、薩摩半島を縦断して桜島を目指す充電旅。山頂からの絶景に感動した出川哲朗と谷川Dは、電動バイクで早速出発する。
枕崎市に入ると、鰹節店の前でゲストのバイクを発見し、初登場のゲスト・屋敷と合流する。しかし、突然降り出した雨の中を走り出すと、谷川Ｄと出川のバッテリーが切れてしまい、屋敷はドキドキしながら充電場所を探すことになる。
海鮮“極丼”でお腹も充電も満たし、日本屈指のパワースポット・釜蓋神社に到着すると、3人は釜蓋を頭にのせて鳥居をくぐり、願掛けにすることに。再びバイクで走っているとハンモックバレエ教室の方に遭遇する。
「ストレッチ勝負だ！」と意気込む出川が挑戦すると、体が回ってしまい「早く戻して！」と絶叫し一同爆笑。指宿市のたまて箱温泉で体を温め、姿を現した薩摩富士（開聞岳）に一行のテンションは最高潮に達する。
続いて指宿温泉方面へ。教えてもらった店に到着し、“カツオのたたき”や“黒豚とんかつ”を堪能して大満足した3人は、今晩の宿探しへ。翌朝、屋敷とはここでお別れ。出川と谷川Dが宿から出ようとすると、スイカヘルメットを発見する。
初登場のゲスト河合と合流。ゴールを目指して、山川港へと向かう。するとまさかの事態でがく然とする一行。強風の中、走っていると谷川Ｄと出川のバッテリーが切れ、河合ひとりで充電交渉へ向かう。
腹ペコ3人は、途中名物の“紫芋のソフトクリーム”を食べると、さらに名物料理を求めて奔走。しかし待ち時間や臨時休業など度重なる試練を経て、ようやく辿り着いた道の駅いぶすきで、絶品の“極 海鮮玉手箱”や“ズワイガニとイクラの丼ぶり”を味わい幸せを噛みしめる。
河合が木村拓哉との驚きの体験を告白すると、出川はその豪華すぎる内容に言葉を失う。食事を堪能し再び出発すると、ついに鹿児島市に突入する。
雄大な桜島が姿を現す中、フェリーに乗船する時間が迫り焦りながらも、道中で出会った人に、温泉の場所を教えてもらい向かってみることにする。道の駅・喜入の看板に温泉マークを見つけて立ち寄り、熱々の温泉で疲れを癒し、再び出発する。
市街に突入すると、近づいてくる桜島を目指して急ぐが、残り15キロで3人のバッテリーは残りわずかになる。果たして3人は無事ゴールの桜島に到着することはできるのか。
【番組カット】温泉も入って楽しそう！食事を味わう出川哲朗＆河合郁人
今回は、鹿児島県・南さつま市の絶景スポット・亀ヶ丘からスタートし、薩摩半島を縦断して桜島を目指す充電旅。山頂からの絶景に感動した出川哲朗と谷川Dは、電動バイクで早速出発する。
海鮮“極丼”でお腹も充電も満たし、日本屈指のパワースポット・釜蓋神社に到着すると、3人は釜蓋を頭にのせて鳥居をくぐり、願掛けにすることに。再びバイクで走っているとハンモックバレエ教室の方に遭遇する。
「ストレッチ勝負だ！」と意気込む出川が挑戦すると、体が回ってしまい「早く戻して！」と絶叫し一同爆笑。指宿市のたまて箱温泉で体を温め、姿を現した薩摩富士（開聞岳）に一行のテンションは最高潮に達する。
続いて指宿温泉方面へ。教えてもらった店に到着し、“カツオのたたき”や“黒豚とんかつ”を堪能して大満足した3人は、今晩の宿探しへ。翌朝、屋敷とはここでお別れ。出川と谷川Dが宿から出ようとすると、スイカヘルメットを発見する。
初登場のゲスト河合と合流。ゴールを目指して、山川港へと向かう。するとまさかの事態でがく然とする一行。強風の中、走っていると谷川Ｄと出川のバッテリーが切れ、河合ひとりで充電交渉へ向かう。
腹ペコ3人は、途中名物の“紫芋のソフトクリーム”を食べると、さらに名物料理を求めて奔走。しかし待ち時間や臨時休業など度重なる試練を経て、ようやく辿り着いた道の駅いぶすきで、絶品の“極 海鮮玉手箱”や“ズワイガニとイクラの丼ぶり”を味わい幸せを噛みしめる。
河合が木村拓哉との驚きの体験を告白すると、出川はその豪華すぎる内容に言葉を失う。食事を堪能し再び出発すると、ついに鹿児島市に突入する。
雄大な桜島が姿を現す中、フェリーに乗船する時間が迫り焦りながらも、道中で出会った人に、温泉の場所を教えてもらい向かってみることにする。道の駅・喜入の看板に温泉マークを見つけて立ち寄り、熱々の温泉で疲れを癒し、再び出発する。
市街に突入すると、近づいてくる桜島を目指して急ぐが、残り15キロで3人のバッテリーは残りわずかになる。果たして3人は無事ゴールの桜島に到着することはできるのか。