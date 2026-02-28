◇オープン戦 ドジャースージャイアンツ（2026年2月27日）

ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、オープン戦の敵地ジャイアンツ戦に登板。侍ジャパン合流前最後の実戦登板は予定していた3回を投げ、52球5安打4奪三振2失点だった。

初回に先頭弾を許し、2回にも失点するなど、本来の投球ではなかった。だが、直球の最速は96.9マイル（約156キロ）を計測し、WBCに向けて状態は上向いていた。

初回、先頭のアダメズにいきなり本塁打を許し、まさかの立ち上がりとなった。続く2番・エルドリッジをスプリットで空振り三振を奪い、3番・ベイリーは2球で追い込み、最後はスプリットで投ゴロに仕留めた。2死から安打を許し、走者を背負って3球連続ボールと制球が乱れる場面もあったが、最少失点で切り抜けた。

2回も先頭に安打を許すと、続く打者には甘く入ったスプリットを捉えられた。左翼手が捕球にもたつき無死二、三塁のピンチとなり、遊ゴロの間に追加点を許した。1死三塁でなおもピンチだったが、連続三振で切り抜けた。

3回は1死から内野安打を許したボールが、この日最速の96.9マイル（約156キロ）の直球だった。またも走者を背負う投球となったが、この回は無失点に抑えた。

山本は21日（同22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発。1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を記録するなど、順調な調整ぶりをうかがわせていた。