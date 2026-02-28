39万8000円の元洋装店の不用ジャケット→査定結果に歓喜 バッテリィズ・寺家の実家「ウソみたい」「よかった！」
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が、26日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』家のお悩み解決SP！（後9：40）に出演。洋装店だった寺家の実家の不用品を査定し、両親が歓喜した。
【写真】査定結果に歓喜！両親が喜んだバッテリィズ・寺家
番組では、寺家の三重県津市の実家を大掃除し、不用品がいくらになるのかをロケ。寺家の実家は「じけ洋装店」で2年前に閉店。かつては東京・大阪へ買い付けに出向き、高級婦人服を仕入れていたという。
掃除を終え、39万8000円で販売していたヨーロッパ発祥の最高級ミンクファーブランド・サガミンクのジャケットが査定された。両親の希望価格は「売れたらいいな」と1万円。結果は3万円だった。
この結果に、両親は「高い」「ウソみたい」「よかった！」と歓喜。ただ、かつては39万8000円で売っていたということもあり、「39万8000円が3万円やで」とあまり納得のいった様子ではなかった。
ミシンなど店の備品も査定にかけられ、結果的に総額は19万1000円だった。両親は「ありがとうございます」と感謝しきりだった。
