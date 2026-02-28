1.切り傷などの外傷

猫の肉球に起こりかねないケガや病気として、まず挙げられるのは切り傷などの外傷です。猫の肉球は弾力があり丈夫そうに見えますが、実際にはデリケートな皮膚でできています。そのため、ちょっとしたことで切り傷や擦り傷を負うこともあります。

仮に室内であっても、割れたガラス片や尖った家具の角、爪とぎの破片などが原因になることがあります。外に出る猫であればなおさら危険がいっぱい。小石や金属片、アスファルトの熱などもリスクになります。

肉球をケガすると出血するだけでなく、痛みから足をかばうような歩き方になったり、しきりに舐め続けたりする様子が見られることも。小さな傷でも細菌が入り込むと化膿する恐れがあるため、早めに動物病院で診てもらうことが大切です。

2.火傷

続いて挙げられるのは、火傷です。猫の肉球の火傷は、意外と起こりやすいトラブルのひとつ。冬場はストーブやホットカーペット、こたつの熱で低温火傷を起こすことがあり、夏場は直射日光で熱くなったベランダや道路を歩くことで火傷につながる場合があります。

火傷をすると肉球が赤く腫れたり、水ぶくれができたりして、強い痛みから歩くのを嫌がります。

猫は痛みを隠す動物なので、普段より動きが少ない、足を触られるのを嫌がるといった変化があれば注意が必要です。

火傷は悪化すると皮膚がただれ、感染症を起こすこともあるため、自己判断で放置せず早めに受診しましょう。

3.巻き爪が肉球に刺さる

猫の爪は伸び続けるため、爪とぎをしない猫は定期的にケアをしないと巻き爪になり、肉球に刺さってしまうことがあります。

特に高齢猫や運動量が少ない猫では爪が自然に削れにくく、気づかないうちにトラブルが進行していることも。

巻き爪が肉球に刺さると強い痛みを伴い、歩き方が不自然になったり、足を触られるのを極端に嫌がったりします。さらに刺さった部分が炎症を起こし、化膿してしまうケースもあるため注意が必要です。

猫が暴れて爪切りが難しい場合は、動物病院に相談し爪切りを手伝ってもらうのもひとつの対策です。

4.肉球の乾燥

肉球は適度な潤いがあることで柔軟性を保っていますが、空気が乾燥する季節や暖房の影響でカサカサになり、ひび割れを起こすことがあります。

その他にも、グルーミングのしすぎ、摩擦や栄養・水分不足、ストレス、感染症や皮膚病などでも猫の肉球は乾燥します。

肉球の乾燥が進むと肉球が硬くなり、歩行時に痛みが出たり、細かな亀裂から細菌が入り込むリスクも高まります。猫が肉球をしきりに舐めている場合、乾燥や違和感を感じているサインかもしれません。

肉球の保湿には猫用のクリームを使う方法もありますが、人間用の保湿剤は成分が危険なケースもあるため避けましょう。日頃から肉球の状態をチェックし、異常があれば早めに対処することが大切です。

まとめ

猫の肉球は可愛らしいだけでなく、生活に欠かせない重要な部位です。しかし、トラブルが起こると痛みや感染につながり、猫の行動や健康に大きな影響を与えることがあります。

普段から肉球を観察し、歩き方の変化や舐めすぎなどのサインを見逃さないことが予防につながります。

もし異常を感じた場合は無理に自宅で処置せず、早めに動物病院で相談することが重要。今回の記事を参考に、猫の肉球を日頃からチェックしてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)