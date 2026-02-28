《新作》ぜ、全部揃えたーーい！！【3COINS】美爪目指せる「ネイルケアグッズ」が出たって♡

【3COINS（スリーコインズ）】の美容ライン「and us（アンドアス）」から、指先を美しく見せてくれそうな新作のネイルケアグッズが登場。セルフネイルを楽しむ人はもちろん、乾燥やダメージが気になる人にも嬉しい本格的なラインナップです。今回は、機能性もコスパも優秀な最新ケアグッズをご紹介します。いずれもプチプラなので、セットで揃えてライン使いするのもおすすめです。

甘皮をやわらかくして整える専用美容液

【3COINS】「キューティクルソフトナー／ and us」\330（税込）

ネイルの仕上がりを左右する甘皮の処理を、スムーズにしてくれるのがこちらのアイテム。チューブの先端が特殊な形状になっており、保湿成分を含んだジェルをなじませたあと、そのままプッシュアップできるのが画期的！ 爪の面積が広がり、清潔感のある指先へと導いてくれます。

筆ペンタイプで手軽に潤す速乾補修トナー

【3COINS】「プレップ & モイストトナー／ and us」\330（税込）

爪の乾燥や爪裏のダメージが気になる時に役立つトーナーは、ダイヤル式の筆ペンタイプ。保湿成分が配合されているので、サッと塗るだけで潤いのある指先が目指せそう。公式HPによると「さらっとした速乾タイプ」なので、家事や仕事の合間でもベタつきを気にせず使えるかも。

二枚爪やささくれを防ぐ濃密トリートメント

【3COINS】「ネイルケアトリートメント／ and us」\330（税込）

筆者も即買いしたのが、とろみのある濃厚なテクスチャーが特徴のトリートメント！ 使ってみると、硬くなった角質のやわらかさがアップ。乾燥による二枚爪やささくれといったトラブルをケアしてくれます。ネイルの上からでも使用できるため、デザインを楽しみながら美爪を育める、ネイル好きさんの心強い味方です。

薄い爪を保護するコート液

【3COINS】「スキンコート／ and us」\550（税込）

ダメージで薄くなってしまった爪や、割れやすい爪を保護・補強してくれるコート液です。ハケで薄く塗布して2分ほど乾かすだけで、コンディションを整えながら、しなやかで強い爪へと導いてくれそう。除光液で簡単にオフできるため、爪の休息期間のスペシャルケアとして取り入れるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里