「この人、ほんとに仕事できないんだな」書類を紛失しまくるトンデモ上司に絶望した女性　「俺がルールだ。言われた事だけ黙ってやればいい」と豪語され…

自分の上司に「仕事できないな」と思ってしまったら、従う気は失せてしまうだろう。投稿を寄せた東京都の40代女性（事務・管理／年収650万円）は、現在勤めている会社で経験したトンデモ上司について書いている。

中途採用で総務経理に入社した女性を待ち受けていたのは、驚くほど知識のない取締役だった。（文：長田コウ）

「自分は何も知らなくても何の問題もないんですよ（笑）」

これまでの経験から総務や経理全般の業務をこなせた女性。実務上の仕組みには問題がなかったものの、上席となる男性の取締役の言動には不信感を抱かずにはいられなかった。

「簿記や社会保険制度等に関して、一般社員と変わらない程度の知識力で、提出書類などに関しても、内容を確認せずに承認印を押していました」

これだけでも上司として不安になるが、業務について相談しても話が通じなかったそう。返答が事実と矛盾していたり、そもそも質問の意図が理解できていなかったりしたのだ。

「矛盾点や制度について説明をすると、『俺がルールだ、言われた事だけ黙ってやればいい』という始末。また、契約書などの管理ができず、書類の紛失も多かったため、『この人、ほんとに仕事できないんだな』と感じておりました」

自分の知識不足を棚に上げて高圧的な態度をとられれば、呆れてしまうのも無理はない。

そんな上司に対する評価を、さらに決定づける出来事が起きた。ある日、上司が取引先と電話で話していた時のことだ。漏れ聞こえてきた会話の中で、電話の相手から「色々制度って大変でしょ」と言われた上司は、こんな言葉を口にした。

「俺は何も知らなくてもいいんですよ。やる人（この場合女性のこと）がしっかりしていれば、自分は何も知らなくても何の問題もないんですよ（笑）」

女性はこれを、部下への丸投げ宣言と捉えたようだ。当時の心境をこう明かす。

「聞いた時、愕然としました。そんな無責任な事、責任ある人がよく恥ずかしげもなく口にしたなと思いました」

この一件を境に、女性は対応をすっかり変えた。

「その日以降、上席には何の期待もせず、業務を粛々と完遂することを心がけております」

諦めの境地にも思えるが、結果的に「そのおかげか、上席に相談することもなくなり、とてもスムーズに業務が進んでいます」と書いている。期待をしなくなったことで、呆れる回数も激減したのかもしれない。

