2月8日投開票の衆院選で歴史的大勝利を収め、316議席を獲得した自民党。当選した全議員に対し、高市早苗首相（64）が「当選祝い」として“約3万円の高額カタログギフト”を送っていたことが24日の『文春オンライン』や複数のメディアで報じられたことが波紋を呼んでいる。

「政治資金規正法では個人から政治家への金銭などの寄付は原則禁止されていますが、高市氏は国会で、“政党支部から議員個人への寄付として法令上に問題はない”と25日の参院本会議で主張。しかし昨年3月には、石破茂元首相（69）が懇親会に参加した新人議員にポケットマネーから10万円分相当の商品券を配っていたことが問題視されていたばかりで、“二の舞になるのでは”との声もあがっているようです」（全国紙政治部記者）

“違法性はない”とはいえ、自民党にとって耳が痛い“政治とカネの問題”。野党側は早速、25日の参院本会議で立憲民主党の田名部匡代幹事長（56）らが同件について追求したのだが……、“身内”では持論を唱える議員も。

中道の泉健太衆院議員（51）は自身のXで、高市氏がカタログギフトを配布したことを報じた『毎日新聞』のネットニュースを引用しながら《アホいうたらあかんよ。》と前置きし、

《報道は「批判は必至。予算審議に影響を与える可能性」いつもこうやって野党を疑惑追及に向かわせてきた。でも乗る必要はない。中道は、国会で政策質疑を優先する。》と国会で議論すべきことではないと述べ、《高市総理には、まず国会外で、会見や質問状で説明を求めよう。総理の対応が誠実かどうかは国民が判断する。》と続けた。

また元立憲民主党の衆院議員だった初鹿明博氏（56）も同日、Xを更新。中道・小川淳也代表（54）が《それにしても「高市総理よ、あなたもか」となりかねません。財源も含め厳しく説明責任が問われる新たな事態です。》と『共同通信』のネットニュースとともにカタログギフトについて言及した投稿を引用しながら、

《不適切極まりないと思いますが、予算委員会で質問したら、予算と関係ないことに質問時間使うんだったら審議時間こんなにいらないじゃないかぁという世論を形成されるので気をつけた方が良いと思います。》と諌めた。

そんななか行われた、27日の衆院予算委員会だったが、“やはり”小川氏は高市氏をカタログギフトの件で追求した。

「小川氏が立憲民主党の政調会長時代、自民党の政調会長だった高市首相から、醤油を贈られ、お返しにさぬきうどんを贈った経験があると明かし、“これぞ、まさに社交”と指摘。この贈り物のやりとりと、今回の高額カタログギフトの違いに触れ、“違法かどうかではなく、庶民感覚や国民の金銭感覚からかけ離れた行為”と金額に疑問を呈しました。

対する高市首相は、“昭和の中小企業のオヤジ、社長みたいなところがあった”“金額は結婚式のご祝儀を参考にした”“労いの食事会も考えたが、飲み会が苦手だった”と約3万円のカタログギフトになった背景を釈明していました。代表質問の冒頭でしたが、やりとりに時間を割いてしまいまった感は否めませんでしたね……」（前出・全国紙政治部記者）

この小川氏の質問のやりとりが報じられると、Xでは以下のような反応が目立った。

《カタログギフト話を国会で金かけてやるとか本当に税金の無駄。》

《え…本当に国会でカタログギフトのこと聞いたの？？？日本国民が今よりも生きやすくなるための動きではなく？？カタログギフト？お気持ち質問で時間取るのやめて欲しいわぁ…この人に入れた人はカタログギフトで無駄な時間取るのに賛成な人ってこと？？？》

《カタログギフトで無駄な時間使ってたら、進められる政策も出来ないからな。》

《こんなくだらない質問に時間使うほうがカタログギフトよりよっぽど税金無駄になってる。》

（すべて原文ママ）