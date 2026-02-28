「侍語る」第１４回は、チーム内で野手最年少の阪神・森下翔太外野手（２５）。井端弘和監督（５０）の初陣だった２３年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップから、主要国際大会で選出され続けている“申し子”が、無類の勝負強さでチームをけん引する。（取材・構成＝藤田 芽生）

世界の強豪相手に持ち前の勝負強さを見せつける。森下はこの日の中日戦に阪神での定位置の右翼とは違う左翼で先発出場。３打数無安打と沈黙したが、２２日のソフトバンク戦（宮崎）では、５回の左翼席への２ランを含む２安打４打点。憧れてきた大舞台を前に、“井端チルドレン”の血が騒いでいる。

「自分がプロに入ったとほぼ同時に侍ジャパンの監督になられた。自分のことも大学時代から知っていただいていて、すごく縁があるかなと思います。監督に選んでもらえないとＷＢＣに出ることもかなっていない。すごく感謝しています」

井端ジャパンに初招集されたのは、２３年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップだった。２４年１１月のプレミア１２では全９試合で４番を務め、打率３割５分７厘、１本塁打、９打点でベストナインを受賞。ＭＬＢ組が加わった今大会も小園（広島）と並んで野手最年少で名を連ねた。主要大会で選び続けてくれる井端監督の教えは胸に刻んでいる。

「（初招集時から）勝負強さだったり、明るくフレッシュにやってくれとおっしゃっていた。メジャーで活躍している選手がいるなかで、多少の緊張、萎縮はしてしまう。その中でもはつらつとした前向きな表情だったり、行動だったりっていうのはやっていくべきかな。フレッシュにチームを盛り上げられたら」

身近な先輩から刺激を受けてきた。中大の２学年先輩の牧（ＤｅＮＡ）とともに日の丸を背負うのは、大学時代を含めると、これで４大会目になる。

「自分より先にジャパンを経験して、結果を残されている。ＷＢＣもそうですけど、大学時代から常に前に立って結果を残し続けてくれた人。その背中に追いつけ追い越せと思ってやってきた。あれだけ野球に真剣に向き合っている人は少ない。近くにいてくれて心強かった」

今大会は阪神で守り慣れた右翼だけでなく、左翼、中堅での出場も期待される。５年連続外野手でゴールデン・グラブ賞に輝いた近本やＯＢの赤星憲広氏にもアドバイスを求め、研究を重ねてきた。人並み外れた勝利への執着心が最大の武器だ。

「勝つことが全てなので。どんな野球をするかよりも、どう勝つか。勝つことができればそれが正しかったとなる。井端監督の野球は、どんな野球をするかよりも、勝ちに徹するところ。どこのポジションでもやるつもりで、中堅を任されても自信を持って井端監督が送り出せるような状態に持っていきたい」

最年少らしく、貪欲に駆け回る。井端野球を体現してきたお祭り男が、ＷＢＣ連覇へ全力を注ぐ。

◆森下 翔太（もりした・しょうた）２０００年８月１４日、横浜市生まれ。２５歳。東海大相模では３年センバツで４強入りするなど、高校通算５７本塁打。中大では１年から大学日本代表に選出。２２年ドラフト１位で阪神に入団。１年目から右翼のレギュラーに定着し、３８年ぶりの日本一に貢献。２５年は全１４３試合に出場し、打率２割７分５厘、２３本塁打、８９打点でベストナインとゴールデン・グラブ賞を初受賞。１８２センチ、９３キロ。右投右打。今季推定年俸は２億１０００万円。独身。