女優・水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子が、テレビ東京などで放送される連続ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（４月１日スタート、水曜・深夜１時）にトリプル主演することが２７日、分かった。

不倫した夫への復讐（ふくしゅう）のため、３人の妻（水崎、篠田、矢吹）たちが同盟を組んで繰り広げる“ドロ沼不倫復讐劇”を描く。水崎はモラハラ夫に不倫される主婦・奈津子役、篠田は奈津子の友人役、矢吹は奈津子の大学の後輩役を演じる。

主演３人のコメントは以下の通り。

◆水崎コメント

漫画原作のドラマ「サレタ側の復讐」で、主演の岸本奈津子を演じさせていただきます。この作品は、裏切られた側の痛みや怒り、そしてその先にある選択がとてもリアルに描かれており、強く心を動かされました。

奈津子は、ただ復讐をする女性ではなく、傷つきながらも自分の尊厳を守り、一人の女性として尊厳を取り戻そうとする人物です。親友３人で協力し合いながら、どのように復讐していくのか。スリリングでありながら共感していただける作品を、ぜひ楽しみにしていてください。

◆篠田コメント

復讐同盟の発起人であり、知性的で行動力のある佳乃を演じます。彼女が、仲間の妻たちと「鉄の掟」を交わし、不倫夫たちを地獄へ堕としていく姿は、私自身にとっても今までにない刺激的な挑戦となります。

全ての復讐が終わるまで、誰一人逃さない。そんな覚悟で臨みますので、皆様もぜひ、この壮絶な私刑執行の目撃者になってください！どんな復讐をしていくのか今からワクワクしています笑

◆矢吹コメント

台本を読ませていただき、胸が苦しくなるような感覚と、復讐へと向かうゾクゾク感を味わい、自然と感情移入していました。復讐を誓う３人の中でも私が演じる麗奈は、意外と冷静で誰よりも感情を読んでから行動する戦略的なキャラクターだと感じました。可愛い後輩・妻でありながらも、冷静に丁寧に演じられたらと思います。人との関わり方を見つめ直せる作品にもなっています。お楽しみに！