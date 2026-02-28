ミラノ・コルティナ五輪の公式マスコットキャラクター「ティナ」と「ミロ」のぬいぐるみがネットで高額転売されている。今大会ではメダリストたちにメダルとともに贈られ、かわいさで人気沸騰。現地でも人気のおみやげの一つとなっている。五輪の公式オンラインショップでは在庫切れが続出し、オークションサイトやフリマアプリなどで転売される事態となっている。

イタチ科の動物・オコジョをモチーフとしたきょうだいの「ティナ」と「ミロ」。白い毛色の姉「ティナ」はオリンピックのマスコットで、名前は開催都市コルティナ・ダンペッツォに由来。茶色い毛色の弟「ミロ」はパラリンピックのマスコットで、ミラノから名付けられた。

選手や関係者の間でも人気沸騰。フィギュアスケート女子の表彰式では坂本花織が、優勝したアリサ・リュウ（米国）に、メダルにぬいぐるみを挟むやり方を教えてあげるほほえましいシーンが見られた。解説者として大活躍した高木菜那さんはティナの人形を７体「爆買い」したとＳＮＳで投稿。各ワイドショーでもぬいぐるみがおみやげの人気ナンバーワンだと伝えていた。

五輪公式サイトのショップではほとんどが在庫切れ。４サイズ展開している「ティナ」は３５センチ（９２２０円）、２７センチ（７３８０円）、１３センチ（２７７０円）がいずれも在庫切れ。唯一購入できる１８センチ（４２４０円）は、今発注しても発送は７月以降となっている（２７日現在）。

フリマサイト「メルカリ」では、定価２７７０円の１３センチの「ティナ」のぬいぐるみが、１６倍以上の４万５０００円、２万５０００円、２万１０００円の価格で販売。「新品未開封」「希少」などの文言を添えて価値がアピールされている。「ティナ」（２７センチ）と「ミロ」（２６センチ）の２体で７万２０００円、１８センチのコンビで６万５０００円という“セット販売”も多数見受けられた。

「ヤフーオークション」でも同様に多数出品。定価９２２０円の３５センチが５万９５００円、５万４５００円、３万７０００円など。１８センチが４万００００円、３万５８００円という強気の価格設定だ。

ネット上では「転売ヤー価格、やばいな…」「ティナ転売ヤーを取り締まれ！」「ミラノオリンピックのぬいぐるみ欲しいと思って調べたら、公式は品薄で、すごい価格で転売されていますね…」「オリンピックのティナが可愛くて調べたらメルカリはさすが転売価格」といった声が寄せられている。