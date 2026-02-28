日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２７日、北中米Ｗ杯（米国、メキシコ、カナダ、６月１１日開幕）に臨む日本代表の練習拠点が米テネシー州ナッシュビルに、事前合宿地はメキシコのモンテレイに決まったことを発表した。

８大会連続８度目の出場となる日本は、５月３１日に東京・ＭＵＦＧ国立で壮行試合（対戦相手未定）を行い、モンテレイに移動する。第２戦チュニジア戦が行われる同地は、６月は最高気温が４０度を超える日もあり、試合開始時間の現地２２時になっても暑さが残ることも考えられる。森保一監督（５７）は「ダラス（米国）で２試合あるが、ドーム（型のスタジアム）なので暑さ対策をする必要はない。モンテレイで暑い中で準備してやることは良い準備になる」と狙いを明かしていたように、まずは暑熱対策を実施してコンディションを整える。

その後、ナッシュビル入りして６月１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦オランダ戦に向けて準備する。ベースキャンプ地は宿舎から約２０分のメジャーリーグサッカーのナッシュビルＳＣのトレーニングセンター。天然芝ピッチ２面に、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等の充実の設備が備わっている。また、オランダ戦、欧州プレーオフ勝者と対戦する６月２５日（同２６日）の第３戦が開催される米テキサス州ダラスとは時差がなく、航空機で約２時間の距離で移動負担も最小限に抑えられることも大きい。

１４年ブラジルではベースキャンプ地の選定に失敗したが、１８年ロシア、２２年カタールではクラブチームが所有する充実した施設を使用して１６強入りにつなげており、キャンプ地の環境は命運を握る。森保ジャパンは最善の準備を整え、悲願のＷ杯優勝に向けて歩みを進めていく。