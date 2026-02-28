藤井流星“和臣”＆井桁弘恵“沙也香”、甘い結婚生活を開始も…不穏な陰が忍び寄る 『ぜんぶ、あなたのためだから』第8話あらすじ
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第8話が28日、放送される。第8話では犯人捜しに区切りをつけ、甘い結婚生活をスタートさせる和臣（藤井）と沙也香（井桁弘恵）の身にまたも不穏な陰が忍び寄る。
【場面カット】カワイイ⋯仲良く引っ付く藤井流星＆井桁弘恵
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚式の最中に毒に倒れた新婦・沙也香…誰が沙也香に毒を盛ったのか、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣と、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛）。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、親友たちや母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
第8話では和臣は、睡眠導入剤の所持を証拠に、沙也香の母・香（松下由樹）を犯人だと断定する。しかし、真相を知らない沙也香がショックを受けるのではないかと考え、警察には言わずに穏便に済ませることに…。「これからは沙也香のために生きる」と決心した和臣は穏やかな生活を取り戻そうとする。
幸せな結婚生活がはじまり、お互いの愛情を確かめるようにベッドで熱いキスを交わし、甘い夜を過ごす和臣と沙也香。しかし、そんな2人の平穏な生活は長く続くことはなく…。終わったはずの犯人捜しに、またも不穏な空気が流れ始める。そして一度牙を剥いた毒親・香は、もう止められないエゴ全開に。
さらに、いつまでも黒い過去が絶えない仮面の花嫁・沙也香。今度は桜庭が沙也香の過去について信じられない事実を耳にする。まだまだ尽きない、純粋無垢を偽った“赤ずきんちゃん”の恐るべき真の姿――不穏な空気がますます立ち込める。
■第8話あらすじ
結婚式で沙也香のシャンパンに薬を盛った犯人――それが沙也香の母・香だったと確信した和臣。しかし香を警察に突き出すことが、結果的に沙也香を傷つけることになるのではないかと逡巡し、踏み切ることができないでいた。
犯人捜しにひとまずの区切りをつけ、桜庭にも礼を伝えた和臣は沙也香との幸せを一番に考え、穏やかで幸福な夫婦生活を取り戻していく。もう一度やり直す披露宴でも、「無理にバイオリンを弾く必要はない」と沙也香に約束するのだった。
そんな矢先、仕事から帰宅した和臣は信じられない光景を目にする。沙也香を傷つけた張本人である香が何食わぬ顔で家に上がり込んでいた。衝撃を受け、立ち尽くす和臣を前に、留まるところを知らない香のエゴに、ついに和臣は「お義母さんを結婚式に呼ぶつもりはありません！」と宣言し…（!?）
一方、桜庭はネコ仲間の米村（ふせえり）から沙也香の過去について信じられない事実を耳にする。現在の沙也香の姿からは想像もできないような内容に言葉を失う桜庭は、1人考えを巡らせるなかで、ある事実に気づく。
