Snow Man佐久間大介、“師匠”サンシャイン池崎の自宅を訪問 愛猫を喜ばせる
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、きょう28日放送の日本テレビ系バラエティー『嗚呼!! みんなの動物園 2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演。猫の保護活動を続けているサンシャイン池崎こと池崎慧の自宅を訪問する。
【番組カット】 猫と戯れる…リラックスした佐久間大介
池崎は、何年も前から猫の保護活動を続けている。これまで7匹の保護猫を預かり、人なれさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つけて送り出してきた。そんな池崎のもとに“スーパー猫好きアイドル”佐久間が訪れる。
佐久間は、同番組を見て池崎の保護活動を知り、自らも保護猫を飼い始めたという生粋の猫好き。そのため、池崎を“師匠”と呼び、池崎の飼う2匹の愛猫“風神”“雷神”のこともよく知る。
そんな佐久間が池崎家にやってきた目的は、まさに“風神”“雷神”をねぎらうこと。今預かっている保護猫はいないものの、いつも保護施設から人間嫌いの猫を預かり、人なれさせるまでお世話する池崎。その奮闘ぶりを間近で見て育ち、時には新入り猫に猫社会のルールを教えるなど、池崎家の先住猫として預かり、ボランティアに貢献しているのが“風神”“雷神”だ。本来は飼い主である池崎にもっと甘えたいであろうに、いつも預かり猫に気を配る“風神”と“雷神”にきょうは少しでも喜んでもらえたらと、佐久間があの手この手で奮闘する。
猫と池崎に対する佐久間の愛情が随所に映し出されている。
【番組カット】 猫と戯れる…リラックスした佐久間大介
池崎は、何年も前から猫の保護活動を続けている。これまで7匹の保護猫を預かり、人なれさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つけて送り出してきた。そんな池崎のもとに“スーパー猫好きアイドル”佐久間が訪れる。
そんな佐久間が池崎家にやってきた目的は、まさに“風神”“雷神”をねぎらうこと。今預かっている保護猫はいないものの、いつも保護施設から人間嫌いの猫を預かり、人なれさせるまでお世話する池崎。その奮闘ぶりを間近で見て育ち、時には新入り猫に猫社会のルールを教えるなど、池崎家の先住猫として預かり、ボランティアに貢献しているのが“風神”“雷神”だ。本来は飼い主である池崎にもっと甘えたいであろうに、いつも預かり猫に気を配る“風神”と“雷神”にきょうは少しでも喜んでもらえたらと、佐久間があの手この手で奮闘する。
猫と池崎に対する佐久間の愛情が随所に映し出されている。