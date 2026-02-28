「社会はそんなに甘くない」――暴力団を離脱し、まっとうに生きようと決めた男を待っていたのは、想像以上に冷たい現実だった。就職は直前で白紙、口座も作れない。

“更生”を選んだはずの元ヤクザが味わった「世間の厳しさ」を、ノンフィクション作家で社会学者の廣末登氏の新刊『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



2019年11月19日、元暴5年条項という鉄壁に、小さな突破口が開きました。

全国放送されたNHKの「ノーナレ」という番組に登場し、拙著『ヤクザの幹部をやめて、うどん店はじめました。』（2018）の主人公でもある元暴のNさんに、離脱後5年を待たずに口座が開設されたのです（Nさんは日本で唯一の特定危険指定暴力団・工藤會の元幹部で、その筋ではとても名前が知られた人でした）。

既に拙著を読まれた方には申し訳ありませんが、このNさんにつき、少しご紹介しましょう。

工藤會の元幹部

Nさんは1966年、福岡市に生まれ、北九州市の小倉で育ちました。当時の小倉といえば、現在とは大違いで、暴力団の街、修羅の街とよばれて恐れられたものです。Nさんと暴力団とのかかわりは、20代はじめに小倉の繁華街で水商売をしていたときに生まれました。

やがて組事務所の電話番などを経て、組員となります。彼は物腰が柔らかく、オラオラ系の組員でもなかったことから、組織内でも重用され、工藤會の溝下秀男会長（就任1990〜2000年、その後、総裁）の運転手兼側近に抜擢されました。溝下会長時代は、基本的には「カタギには手を出さない」工藤會でした。

当時の工藤會の主なシノギは、建設業関係利権（建築会社より大型工事利益の1〜5％を上納させる）だったといわれています。

加えて、覚醒剤の密売、商店の債権回収、旦那衆（商店主）を招いての賭博開帳、ヤミ金、飲食店へのミカジメ要求など、地域密着型のシノギを主として行っていました。

そして、言うことを聞かない相手には、威圧的な脅し、「お礼参り」を躊躇しない傾向は、暴力を伴ってエスカレートしてゆきました。

工藤會は2000年代に入ってから、暴力団排除をかかげたクラブに手榴弾を投げ入れる「ぼおるど襲撃事件」（2003年）など、民間人を巻き込む事件を数多く起こしています。

工藤會が全国唯一の特定危険指定暴力団とされたのは当然の結果です。北九州港湾工事のキーマン射殺、手榴弾によるクラブ襲撃事件、トヨタ自動車小倉工場への手榴弾投擲事件、看護師に対する組織的殺人未遂事件、歯科医師に対する組織的殺人未遂事件など、工藤會がカタギを狙った凶悪な事件は、紙幅の都合上割愛しますが、枚挙にいとまがありません。

社会の元ヤクザに対する「厳しい視線」

このように組織内の風向きが変わったのは、代替わり（親分の交代）があり、溝下元会長も病気で他界した後のことでした。Nさんがある事件で服役している間にも、組織は大きく変わりました。長い懲役を経て組織に戻りましたが、そのような組織の方針についてゆけないと感じ、やがて離脱を決心したと回想しています。

しかし、離脱したNさんを待っていたのは、暴力団離脱者には「生きづらい」暴排社会でした。離脱後、Nさんは民間企業への就職を考え、幸運にもある運送会社の社長から声をかけられます。しかし、入社直前になって、その会社に在籍する警察官OB役員の反対に遭い、雇用契約の実現には至りませんでした。

マイナスからのスタート

このとき、Nさんはマイナスからのスタートを誓い、うどん作りの修行をして、小倉の繁華街の一角で、地元のソウルフードである「肉うどん」の店を出すことにしました。

不動産会社を通した契約はできませんから、理解のある知人の大家さんから直接お店の物件を借りました。

Nさんは、カタギになって以来、「人は誰しも簡単には手を差し伸べてくれない」「社会はそんなに甘くない」からこそ、自ら人と交わることを意識したと言います。そして「自分の覚悟次第では受け入れてもらえる」と信じ、店舗のある商店街の理事会に挨拶のため足を運び、清掃活動や町おこし行事にも率先して取り組んでいます。

（廣末 登／Webオリジナル（外部転載））