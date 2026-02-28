水崎綾女＆篠田麻里子＆矢吹奈子、サレ妻役で主演 テレ東で4月スタートドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』
テレビ東京は4月1日から、水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）を放送すると発表した。水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子の3人が主演を務め、サレ妻を演じる。
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら氏、原作・雙葉葵氏による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作を実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇となる。
主婦の岸本奈津子は、結婚後にモラハラ夫へと変貌してしまった義隆と生活する日々に心がすり切れていた。こんな生活から抜け出したいと思う反面、一人で生きていく自信も経歴もなく、未来に希望を見いだせずにいた。
そんなある日、奈津子は夫の義隆が不倫相手を家に連れ込んでいたところに鉢合わせしてしまい、2人が行為をしている姿を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子の元に、突然大学時代の友人である遠藤佳乃から連絡が来る。呼び出された先には、大学時代の後輩・早乙女麗奈も居合わせ、彼女たちも、夫の「不倫」という裏切りに直面していた。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決心する岸本奈津子役に、映画『シティーハンター』『今際の国のアリス』（ともにNetflix）、ドラマ『できても、できなくても』（テレ東）など数々の話題作に出演するほか、舞台やモデルなどで活躍する水崎が決定。今作がドラマ初主演となる。
奈津子の大学時代の友人であり、夫の不倫に激しい怒りを感じ、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役は、タレントやモデル、自身のコスメブランドを手掛けるなどマルチに活躍し、ドラマ『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）では、強烈な存在感を放つ演技が話題となった篠田が演じる。
奈津子の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役に、映画化そしてドラマ化で話題になった『君がトクベツ』（MBS）や『御上先生』（TBS）などに出演し俳優として活躍するほか、ラジオや舞台、バラエティー番組など多方面で活躍を見せ、本作がテレ東ドラマ初出演＆初主演となる矢吹が決まった。
■水崎綾女 コメント
漫画原作のドラマ「サレタ側の復讐」で、主演の岸本奈津子を演じさせていただきます。
この作品は、裏切られた側の痛みや怒り、そしてその先にある選択がとてもリアルに描かれており、強く心を動かされました。奈津子は、ただ復讐をする女性ではなく、傷つきながらも自の尊厳を守り、一人の女性として人生を取り戻そうとする人物です。親友3人で協力し合いながら、どのように復讐していくのか。スリリングでありながら共感していただける作品を、ぜひ楽しみにしていてください。
■篠田麻里子 コメント
復讐同盟の発起人であり、知性的で行動力のある佳乃を演じます。彼女が、仲間の妻たちと「鉄の掟」を交わし、不倫夫たちを地獄へ堕としていく姿は、私自身にとっても今までにない刺激的な挑戦となります。全ての復讐が終わるまで、誰一人逃さない。そんな覚悟で臨みますので、皆様もぜひ、この壮絶な私刑執行の目撃者になってください！どんな復讐をしていくのか今からワクワクしています笑。
■矢吹奈子 コメント
台本を読ませていただき、胸が苦しくなるような感覚と、復讐へと向かうゾクゾク感を味わい、自然と感情移入していました。復讐を誓う3人の中でも私が演じる麗奈は、意外と冷静で誰よりも感情を読んでから行動する戦略的なキャラクターだと感じました。かわいい後輩・妻でありながらも、冷静に丁寧に演じられたらと思います。人との関わり方を見つめ直せる作品にもなっています。お楽しみに！
■作画・きら氏 コメント
自分では思いつくことのできない刺激的で魅力的なストーリーでしたので、作画を担当させていただき光栄でした。ふとした目や手の動き、ちょっとした言葉遣いなどに「人となり」が表れるものだと思うので、愛すべきキャラはより愛らしく、憎むべきキャラはとことん憎らしく感じてもらえるように工夫するのは楽しい作業でした。原作にはインパクトのあるシーンがいくつもあるので、実際に映像で見られることがとてもうれしいです！
■原作・雙葉葵氏 コメント
『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』は、今回原作者として初めて実写ドラマ化していただけることになった作品なので、実際にさまざまなものが決定していくにつれて、「あのキャラたちが本当にテレビで生きるんだ…！」と、喜びと期待がどんどん膨らんでいます。性格・生き方・夫婦関係のバックボーンが全く異なった3人が挑む、自分たちを裏切ったパートナーへの復讐劇。同じ境遇から意気投合して始まった熱い友情は次第に歪に形を変え、やがて漫画で描かれなかったもう一つの復讐劇が素晴らしい脚本の元、新たなドラマでご用意されています。スタッフ陣・出演者の皆様による新しい『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』、ぜひお楽しみください！
