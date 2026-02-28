ドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝は内海コーチからカーブを使った修正法を伝授され、新たな引き出しを手に入れた。

ふわりと浮かぶボールが、山城の体の動きを正してくれた。「自信がなかった」と、持ち球ではあったもののこれまであまり使ってこなかったカーブをこの日解禁。ブルペンで約３０分間、カーブと直球を黙々と投げ続け「いい感じがした。（活用して）いけそう」と手応えをにじませた。

現在の課題は直球を投げる際に体が開くこと。「力んじゃって、早く開いてしまう」と悩みを抱えていた。変わるきっかけをくれたのは、ブルペンでの内海投手コーチの一言だった。「カーブを投げてみて」。ゆったりと大きなフォームで投げることによって、体の力をほぐすことが狙い。体を大きく使うことで、直球の質向上につなげる。時折熱心なアドバイスを受けながらカーブを磨き上げ、直球の体の動きに落とし込んだ。

最速１５４キロの直球に２種のツーシーム、スライダー、チェンジアップを操る。カーブはあくまでも「真っすぐをよくするための練習」だが、最終的には実戦でカウントを取れる球種を目指す。「（カーブが加われば）だいぶ変わると思う。有効的に使いたいです」。ここまで順調に調整を続けるルーキー左腕。目標の先発ローテ入りへ向け、手札に新たなカードを加えた。（北村 優衣）