ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は７１２ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間15:01）（日本時間05:01）
ダウ平均　　　48786.97（-712.23　-1.44%）
ナスダック　　　22588.07（-290.31　-1.27%）
CME日経平均先物　58595（大証終比：-505　-0.86%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10910.55（+63.85　+0.59%）
独DAX　 25284.26（-4.76　-0.02%）
仏CAC40　 8580.75（-40.18　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.377（-0.051）
10年債　 　3.960（-0.044）
30年債　 　4.633（-0.024）
期待インフレ率　 　2.262（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.048）
英　国　　4.233（-0.041）
カナダ　　3.136（-0.036）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.07（+1.86　+2.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5268.30（+74.10　+1.43%）

ビットコイン（ドル）
65436.50（-2029.13　-3.01%）
（円建・参考値）
1020万7440円（-316524　-3.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ