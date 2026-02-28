ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７１２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間15:01）（日本時間05:01）
ダウ平均 48786.97（-712.23 -1.44%）
ナスダック 22588.07（-290.31 -1.27%）
CME日経平均先物 58595（大証終比：-505 -0.86%）
欧州株式27日終値
英FT100 10910.55（+63.85 +0.59%）
独DAX 25284.26（-4.76 -0.02%）
仏CAC40 8580.75（-40.18 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.377（-0.051）
10年債 3.960（-0.044）
30年債 4.633（-0.024）
期待インフレ率 2.262（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.048）
英 国 4.233（-0.041）
カナダ 3.136（-0.036）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.07（+1.86 +2.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5268.30（+74.10 +1.43%）
ビットコイン（ドル）
65436.50（-2029.13 -3.01%）
（円建・参考値）
1020万7440円（-316524 -3.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
