久しぶりに怪談ぽい内容だった、朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第21週「カク、ノ、ヒト」（演出：小島東洋）。ヘブン（トミー・バストウ）が勤務している学校が政府の方針によりなくなるかもしれないという噂があった。月給200円がなくなったら、いまの広い家に住めなくなるし、女中も雇えなくなる。だが救いはある。ヘブンには文筆家としての仕事もある。

本来、ヘブンは教師ではなくジャーナリスト。サブタイトルのように「カク、ノ、ヒト、デス」と自覚を強める。ところが、熊本では彼の作家魂に火をつける題材がない。古き良きものを愛する彼だが、熊本は近代化が進み、古き良きものがなくなっていた。

なんとかヘブンに頑張って書いてほしいと思ったトキ（髙石あかり）たちは題材探しに励む。すると、呪われているという女性・イセ（芋生悠）と出会う。イセの身の上話はとても悲しいものだった。父母もきょうだいにも先立たれ、それは「人形の墓」を作らなかったからだと周囲から冷たく扱われる。

家族の不幸が立て続けに起きたとき、人形を身代わりにすることで、不幸を回避しようという考えだったのだろう。それをしなかったイセ。結果、家族を失い天涯孤独になったうえ、呪われていると忌み嫌われる。イセは「弱り目にたたり目」という慣用句を地でいくような人生を送っていたのだ。

怪談が好きなヘブンだが、迷信を鵜呑みにすることはしない。根拠や実例を知りたがる。迷信によって傷つく人が生まれることを良しとしないようだ。むしろ、期せずして怪談や迷信などの登場人物にならざるを得なかった悲しい体験をした人たちに心を寄せる。

迷信に論理的に迫るヘブンに対してトキは実体験を試みる。運の悪い人が座ったぬくもりがあるうちにそこに座ると運の悪いのが移るという迷信を聞いて、イセの座ったところに座ってみる。

これで不運が払われた、これからいいことがあると励まされたイセははじめて微笑む。ヘブンがその行為を讃えると、トキは人助けのためにそうしたわけではなく自分は「ただの呪われたがり」だと言う。かつて清光院で、霊を感じるとゾクゾクすることに快感を覚えていたときのように、好奇心いっぱいで試してみただけということらしい。

このような物語にはつい、物語における主人公は依代であるというような昔ながらの概念を持ち込んでしまいそうになるものだ。ところが『ばけばけ』は従来の物語論や主人公論から距離をとる。主人公だからといって利他的に生きることはないし、視聴者がこうあるべきと期待することから外れていてもいい、自分のやりたいことをやっていい。それを許可することで物語の主人公としての可能性が開かれるような気がする。

なぜ我々受け手は、自分の理想に主人公を当てはめようとして、そうじゃないと不満を覚えるのだろう。本来、物語の登場人物にだって自由を認めていいはずだ。ただ、筆者的には、トキは斜に構えた言い方をしているが、やっぱりイセを助けたかったのだと思いたい。それはもしかしたら、ともに川の貧しい側に暮らしたサワ（円井わん）に何もできなかった贖罪だとも思いたい。あるいは、ヘブンの書くネタのために自らが実験材料になったのではないか。まるで、自分を食べてくださいと火に飛び込んだ兎の昔話のように。やっぱり美談を期待するクセが抜けない。

いじましいヒロインの先行例がないわけではない。例えば、『トリック』（テレビ朝日系）の山田奈緒子（仲間由紀恵）だ。彼女は推理力に長けていたが、正義のために事件を解決しているわけではなく、貧困生活から脱するためにやっていただけだった。相棒の上田（阿部寛）もまた正義のためではなく物理学者として自身の頭のよさをひけらかしたい名誉欲のために事件の謎を解き明かそうとする。大義などいっさいないふたりは自分の欲望のためにたまたまふたりで事件を解決し、いつもお互いを小馬鹿にしあっている。そんなふたりだが視聴者になぜかとても愛されていた。筆者はトキとヘブンに、やや山田と上田のようなものを感じる。トキとヘブンはふたりともどこかいじましい。

ほかの登場人物もそうで、クマ（夏目透羽）はイセが呪われていると聞いて、遠い場所に移動する。丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）はクマのぬくもりの残った場所に座ったら不運が移るなんて迷信だと思いながら、違う場所に座る。誰もが実に小市民的である。世の中、わかりやすい悪人もいないが、わかりやすい正義に満ち溢れた人もいない。いいことしかしないヒトもいなければ悪いことしかしないヒトもいないのだ、たぶん。犯罪者が雨に濡れた子犬を助けるなんてファンタジーだと言われるが、蚊を叩かない犯罪者もいないとは言えない。

錦織（吉沢亮）だって優秀で善人だけど学歴詐称していた。彼らのように、誰だって間違えることはあると思えば、他人の間違いや弱さに寛容になれるのではないか。なんてことを思った第21週。気づけば、あと4週。何があるのかどこにいくのか、トキたちを見守っていきたい。（文＝木俣冬）