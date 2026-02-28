プロボクシングのWBA＆WBC＆IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ、24勝15KO）が5月23日にエジプト・ギザのピラミッドで、キックボクサーのリコ・バーホーベン（36＝オランダ）を相手にWBC王座の防衛戦を行うと、米誌リングマガジンが27日（日本時間28日）に発表した。エジプト初開催のタイトルマッチは「ギザの栄光」と銘打たれてピラミッド前の特設会場で行われ、DAZNがライブ配信する。

クルーザー級とヘビー級の2階級で4団体王座統一を成し遂げたウシクは昨年7月、ダニエル・デュボア（英国）に5回KO勝ちし、ヘビー級で2度目の4団体王座統一を達成。同年11月にWBO王座を返上した。3階級で4団体王座統一を果たしたテレンス・クロフォード（米国）が引退し、リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じた最強ランキング）では世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）を抑えて1位に返り咲いていた。

バーホーベンは「キックボクシング界の王」と呼ばれるレジェンド。戦績は66勝（21KO）10敗で、2013〜25年にかけてGLORY世界ヘビー級王座を13度防衛したほか、08、09年にはK―1にも参戦した。総合格闘技も1試合経験しているが、ボクシングの試合に出場したのは14年に2回KO勝ちした1試合のみで、ウシク戦が12年ぶりとなる。

ウシクは発表されたコメントで「それぞれのスポーツで頂点に立つ人を心から尊敬している。リコもその一人だ。力強いアスリートであり、偉大なチャンピオンだ。彼はまさにキックボクシングの王だ」とバーホーベンを称え、「しかし、これはボクシングだ。異なる試合で、独自のルールと王が存在する。準備はできているし、リングで彼と対戦するのを楽しみにしている」と抱負を述べた。バーホーベンも「12年間、キックボクシングのチャンピオンとして君臨し、目指したものは全て達成した。しかし、トップに居続けたことでハングリー精神はむしろ強くなった。ウシクはボクシングで無敵だ。そういう挑戦こそが私を突き動かす。無敵対無敵、最強が最強と戦う」と挑戦に至った心境を説明した。