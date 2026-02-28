「令和の天覧アーチ」はこの男だ！WBC1次ラウンドの主催者は27日、3月8日の日本代表―オーストラリア戦（東京ドーム）を天皇陛下が観戦されると発表した。巨人・長嶋茂雄が、サヨナラ弾を放った伝説の天覧試合から67年。伝道師として後を継ぐ存在でもある大谷翔平投手（31）は「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・中日戦前の打撃練習で、11本の柵越えを放ち、歴史的一戦への予行演習を済ませた。

打球が高々と舞い上がるたびに、バンテリンドームが「おおおっ！」という低いどよめきと歓声に包まれた。鈴木、吉田と3人で行ったフリー打撃。大谷は次々と鋭いアーチをスタンドに運んだ。左中間、中堅、そして右翼4階席への推定140メートル弾。ファンだけでなくチームメートも打撃ケージ裏で見守る中、28スイングで11本の柵越えを放った。

アーチ率39％。9日後の「本番」を前にした圧巻の予行演習だった。この日、天皇陛下が3月8日のオーストラリア戦を観戦されることが発表された。天覧試合。今も語り継がれるのは59年6月25日の巨人―阪神戦（後楽園）だ。9回にサヨナラ本塁打を放ち、球史を鮮やかに彩ったのが昨年6月に死去した長嶋茂雄さんだった。オーストラリアは23年の前回大会でも本塁打を放った相手。次は世界の二刀流が、ミスターに続いて67年ぶりに伝説をつくる番だ。

昨年11月21日に東京ドームで行われた長嶋さんのお別れの会。大谷はビデオメッセージを寄せ「僕たちにつないでいただいたバトンを次の世代につないでいくのが、私の、そして私たちの使命だと強く思っています」とかみしめるように語った。野球の伝道師たれ――。ミスターの魂を、熱い思いを継承する。今の使命は世界一連覇を達成し、野球の素晴らしさを世界中の子供たちに伝えることだ。

普段は疲労蓄積を避けるため、グラウンドでは行わないフリー打撃。しかし大谷は3年前もファンの前で披露し、5階席への160メートル弾を含む27スイングで9本の柵越えを放った。この日は練習でグラウンドに登場しただけで大歓声。再びフリー打撃でファンを喜ばせ、キャッチボールを終えた際には左翼スタンドにボールを投げ込んでプレゼントするシーンも。その破格の存在感は亡くなったミスターの姿が重なる。

チームに合流した前日には「体の状態はいい。勝つことが大事。しっかり準備をしたい」。WBCの規定により、大リーガーの出場が可能になるのは3月2日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）から。令和の天覧アーチへ、大谷はここからさらに状態を研ぎ澄ませる。（鈴木 勝巳）

【皇室のプロ野球ご観戦】

☆天覧試合 59年6月25日の巨人―阪神戦（後楽園）で天皇、皇后両陛下（昭和天皇、皇后）が初めてプロ野球を観戦された。巨人・長嶋が王とのアベック弾に加え、9回にサヨナラ本塁打を放った。両陛下は66年11月6日の日米野球（後楽園）も観戦。

☆東京ドーム開幕 東京ドーム公式戦初試合となった88年4月8日の巨人―ヤクルト戦を、当時の皇太子ご夫妻と浩宮さまが観戦。試合は4―2でヤクルトが勝った。

☆大リーグ開幕戦 00年3月29日の大リーグ開幕戦、メッツ―カブス戦（東京ドーム）を当時の皇太子ご夫妻が観戦。お二人は06年3月5日のWBCアジアラウンドの日本―韓国戦（東京ドーム）、09年3月5日の日本―中国戦（同）も観戦した。

☆愛子さまと 当時の皇太子ご夫妻が09年7月12日の神宮でのヤクルト―横浜（現DeNA）戦を愛子さまと観戦。試合前にあいさつしたヤクルト・内川は「愛子さまに“WBCから応援しています”と言われた」と感激。横浜が2―1で勝った。