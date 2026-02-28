高架橋の防音シェルターの点検に用いられるドローン＝横浜市保土ケ谷区のＪＲ東海道貨物線

ＪＲ東日本が鉄道施設の維持管理に新技術活用を推進している。客を乗せた営業列車による軌道検査や、ドローンを用いた鉄橋、トンネルの監視など地上と車上の双方で効率化。労働力人口の減少を見据え、安全に直結する保守部門を持続可能な体制に変革する。

■上空から劣化や損傷を確認

係員の操作でドローンがふわりと浮き上がり、高架橋の撮影を始めた。横浜市保土ケ谷区の住宅地に延びる東海道貨物線の高架橋。騒音防止シェルターに覆われた線路の上空から、劣化や損傷の有無を点検した。

ＪＲ横浜土木設備技術センターが２０１９年から活用している。足場や高所作業車を用いた打音、目視の検査は法令で義務付けられており、ドローンはあくまで補助的な手段。とはいえ省力化の効果は大きい。担当範囲は県内など９路線、総延長は約５４０キロと広大だからだ。トンネルは６５カ所、橋梁（きょうりょう）は８４７カ所に上る。

足場の設置には設計や契約も含め半年程度かかり、場所によっては列車の走らない未明に高所作業車を用いる必要がある。ドローンならば修繕箇所を絞り込め、時間短縮が可能だ。撮影した画像から構造物の立体画像を作る実証も進めているという。

災害復旧にも一役買っている。湯河原町にある東海道線のトンネル付近で２４年８月、豪雨のため土砂が流入した際にも、ドローンで現場を撮影。作業員が近づけない段階から、被害状況を素早く把握できた。