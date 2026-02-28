日産スカイライン GT-R（BNR34）をモチーフにした3Dキーリングが、一般販売を開始しました。

メタル素材ならではの重厚感に、限定生産のシリアル仕様を組み合わせたコレクション性の高いアイテムです。

クルマ好きの毎日使いはもちろん、ギフト需要にも刺さる仕上がりとして注目を集めています！

CAMSHOP.JP「日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング」

販売開始日：2026年2月23日限定数：5,000個素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）販売チャネル：CAMSHOP.JP

CAMSHOP.JPは、ノリモノ雑貨を展開するブランドです。

同商品は日産自動車公認ライセンスを取得し、名車の意匠を日常小物へ落とし込んだ企画です。

手のひらサイズでBNR34らしいフォルムを再現し、実用性と所有満足を両立したキーリングとして展開されています。

3D車体チャームとメタルプレートの構成

チャーム数：3点

メタリックブルーの車体チャームに加え、黒地に赤とシルバーで配色されたGT-Rロゴプレート、V-spec II Nürプレートを連結した構成です。

小型でも立体感がはっきり出る造形なので、鍵まわりに付けたときも存在感をしっかり出せます。

限定5,000個シリアル刻印でコレクション性を強化

シリアル仕様：5,000個限定刻印入り

限定数が明確なシリアル仕様は、同じBNR34モチーフでも個体ごとの特別感を感じやすい設計です。

クルマ由来のモチーフを日常で使いながら、コレクションアイテムとしても管理しやすい仕立てになっています。

重厚な素材感とギフトボックス仕様

パッケージ：専用ギフトボックス入り

ダイキャストのしっかりした重量感と金属パーツ同士の質感が、手に取ったときの満足度を高めるポイントです。

ボックス入りで受け渡しや保管もしやすく、記念日の贈り物にも選びやすい仕様です☆

キーリングは毎日触れる小物だからこそ、素材感と造形の差が使い心地に直結します。

BNR34のアイコニックなシルエットを持ち歩ける点は、ファンにとってうれしい日常アップデートです。

名車の造形美を手元で楽しむ限定モデル！

CAMSHOP.JP「日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング」の紹介でした。

よくある質問

Q. CAMSHOP.JP 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリングの発売日はいつですか？

販売開始日は2026年2月23日です。

Q. CAMSHOP.JP 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリングの素材・成分は？

素材はダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）です。





Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名車の造形美を手元で楽しむ限定モデル！CAMSHOP.JP「日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング」 appeared first on Dtimes.