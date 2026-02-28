京阪沿線でスポーツ観戦と館内回遊をまとめて楽しめる連携企画が実施されます。

くずはモールの大型ビジョンで大阪ブルテオンのアウェイ戦を観覧できる2日間です。

試合観戦に加えてスタンプラリーやグッズ販売もそろい、駅前で過ごす週末のおでかけ先として注目です！

京阪グループ「大阪ブルテオン連携パブリックビューイング」

開催日：2026年3月21日（土）、3月22日（日）会場：くずはモール南館ヒカリノモール1階 SANZEN-HIROBA参加費：無料開場時間：3月21日12:00、3月22日11:00（予定）座席数：約50席立見席：約50席

京阪グループは大阪・京都・滋賀を中心に運輸業、不動産業、流通業、レジャー・サービス業を展開する企業グループです。

SANZEN-HIROBAは、くずはモール内で京阪電車の展示と体験要素を備えた「まちの広場」機能を持つミュージアム空間です。

今回の企画は京阪ホールディングスと大阪ブルテオンの連携で、観戦機会を駅前商業施設へ広げる地域密着型イベントとして実施中。

大型ビジョンで楽しむ試合放映とOB解説

試合：2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズン第18節対戦相手：VC長野トライデンツ試合開始：3月21日14:05、3月22日13:05（予定）

試合は大型ビジョンで放映され、OB選手のトークや解説が加わることで初見でも流れを追いやすい観戦環境です。

等身大パネルとスタンプラリーで館内回遊

実施期間：3月1日〜3月22日等身大パネル設置：5カ所（くずはモール内4カ所、樟葉駅改札外1カ所）特典：各日先着200名にオリジナルクリアファイル

観戦日以外も回れる導線が用意され、選手パネルを巡りながら館内と駅周辺を歩く回遊企画として楽しめます。

グッズ販売と飲食ブースで会場滞在を充実

グッズ販売時間：10:00〜18:00飲食ブース出店：3店舗

会場周辺ではグッズとカプセルトイの販売に加えて飲食ブースも展開され、観戦前後の滞在時間を組みやすい構成です。

おけいはんポイントキャンペーンの参加条件

来場ポイント：50Pスタンプラリー連動：1スタンプ10P（最大50P）勝利時抽選：1,000P（5名）当日利用特典：税抜1,000円以上で100P

観戦と買い物、回遊施策がポイント設計でつながっているため、応援行動がそのまま館内利用のメリットにつながります。

駅近会場で無料観覧できるため、バレーボール観戦を日常のおでかけ動線に乗せやすい企画です。

試合だけでなく回遊と特典が一体化している点が、家族や友人と予定を合わせやすい理由になっています。

観戦も回遊企画も一度に楽しめる週末イベント！

京阪グループ「大阪ブルテオン連携パブリックビューイング」の紹介でした。

