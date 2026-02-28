Makuakeで支援総額835万円を突破した64チタン箸「蒼律」が注目を集めています。

毎日の食事で起こりやすい「掴みにくさ」に対し、箸先形状と加工精度を数値から見直したプロダクトです。

深い蒼の発色と操作性を両立した一本として、公開終了までの動きが気になるプロジェクトです！

Everflow「64チタン箸 蒼律 -SORITSU-」

販売先：Makuake販売終了：2026年2月27日（金）21:59定価：12,000円（税込）Makuake特別価格（1膳）：9,960円（税込）Makuake特別価格（2膳）：19,680円（税込）

Everflowは、チタン製品の企画・販売を手がけるブランドです。

同ブランドの「蒼律」は、Makuake上で「宇宙素材×福井の手仕事」を打ち出す箸プロジェクトとして公開されています。

日常の食卓で感じる操作のズレを、箸先寸法と加工ピッチの設計から詰め直した点が今回の中核です。

箸先約1.7mm×0.2mm微細加工で掴み動作を安定化

箸先径：約1.7mm微細加工ピッチ：0.2mm刻み全長：230mm

豆が逃げる、麺が滑る、小骨が取りにくいといった日常の場面に対し、先端の接地安定性を高める設計が採用されています。

支援者数は762人、支援総額は835万円を突破しており、実使用目線のニーズが数字として表れた形です。

陽極酸化で生まれる深い蒼と和食器との相性

素材：64チタン（Ti-6Al-4V）

印象的な蒼色は塗装ではなく陽極酸化による発色で、光の角度によって色の見え方が変わるのが特徴です。

黒系の器や木質感のある卓上とも合わせやすく、食卓のトーンを崩さずに金属素材の存在感を足せる一本です☆

福井の研磨工程で微細加工の量産品質を追求

加工拠点：福井県ブランド所在地：石川県

難加工素材の64チタンに対して微細加工を量産品質で成立させるため、研磨を含む工程管理で寸法再現性と表面品質の安定が重視されています。

現在は製造前の最終確認段階に入り、実使用を前提とした確認が進められている状況です。

毎日使う道具は、手に触れる回数が多いほど数ミリの差が体感に直結します。

「蒼律」は、見た目の美しさだけでなく、掴むという基本動作を整えるための設計思想が明確な箸です。

箸先1.7mmの精密設計で掴みやすさを追求！

Everflow「64チタン箸 蒼律-SORITSU-」の紹介でした。

よくある質問

Q. Everflow 64チタン箸 蒼律 -SORITSU-の価格はいくらですか？

定価は12,000円（税込）です。

Makuake特別価格（1膳）は9,960円（税込）です。

Makuake特別価格（2膳）は19,680円（税込）です。





