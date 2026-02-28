日本サッカー協会は２７日、６月開幕のＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを練習拠点にすると発表した。

２カ所とも各国のプロサッカーリーグに所属するクラブの練習拠点になっている。ともに天然芝ピッチが２面あり、ロッカールームやジムなどを完備。ナッシュビルの拠点ではプール、サウナなども用意され、施設面の充実ぶりがうかがえる。

日本は５月３１日に東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で壮行試合（対戦相手未定）に臨んだ後にモンテレイ入りする。同地は６月２０日（日本時間２１日）に行われる１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦の開催地で、６月に最高気温が４０度を超える日もある。事前に体を慣らすという観点で、暑熱対策の意味合いが強そうだ。

ナッシュビルは１４日（同１５日）に行われる初戦のオランダ戦と、欧州プレーオフ勝者と対戦する２５日（同２６日）の第３戦が開催される米テキサス州ダラスと時差がない。２地点間の距離は約１０００キロで、空路だと約２時間で移動可能だ。“最高の基地”でＷ杯優勝を目指す。