巨人の中川皓太投手（３２）が２７日、残り２戦となった宮崎での対外試合登板へ意欲を見せた。実戦初登板を予定していたこの日の２軍練習試合・ＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）は天候不良のため中止。「天気の関係もあるけれど、残り２試合のどちらかで投げられたら」と、ＷＢＣ強化試合として行われる３月２日のチェコ代表戦（サンマリン宮崎）、３日のオーストラリア代表戦（同）での登板を見据えた。「（キャンプの）中盤くらいまでは感覚が良くなかった。いろいろな方に相談して、ようやくいい方向に向かってきている」と状態は上向きだ。

昨季はチーム最多の６３試合に登板し２勝４敗３６ホールド、防御率２・２４とフル回転。さらなる飛躍を目指し約１か月間のキャンプで試行錯誤を続けてきた。「いろいろとチャレンジした中でそれを継続するのか、また違うものにしていくのか見定めて、自分の感覚を大事にしてきた」。２４日に誕生日を迎えた左腕は「オープン戦で呼ばれる可能性もあるので、そこに向けて状態を上げていきたい」。徐々にペースを上げ、今季もブルペン陣に欠かせないピースとなる。（加藤 翔平）