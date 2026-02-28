ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流までのフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で、“一次キャンプ”を打ち上げた。チームのレイズ戦遠征メンバーから外れ、居残り練習。室内打撃ゲージや守備練習などで汗を流し、フリー打撃では３３スイングで５本の柵越え。きょう２８日（同３月１日）に当地を離れ、一路、日本へ。侍ジャパンと合流し、ＷＢＣ連覇を目指す。

主な質疑応答は以下の通り。

◆岡本に聞く

―初のメジャーキャンプで１２日間を過ごした。

「動きだったり、流れだったり、２週間でだいぶ慣れたと思いますし、守備やバッティング、走塁で、レベルの高い選手たちと一緒に練習できて良かったと思います。毎日、球場に来て、練習して楽しかった。すごくいい施設で、皆さんがサポートしてくれてやりやすいです。試合をして、ブルージェイズでプレーしている実感も湧きました。ピッチャーとか慣れていかないといけないこともたくさんありましたけど、楽しかったなと思います」

ー驚いたことは。

「皆、体がデカかった。ピッチャーもバッターも。身体も大きいし、筋肉もすごいし。日本では身長とかも目線が同じか、下が多かった。今はもうだいたい上になる」

―日本のキャンプとの違いは。

「朝が早い。日本も早いんですけど、こっちは時間が決められたプログラムがあるので」

―チームメートとしてゲレロと過ごして

「一流の選手だし、そういう選手を間近にみれるのは、（他の）皆さんも一緒ですけど、本当にいい経験。自分にとって、すごくいいものだと思います。優しいです。分かりやすい英語で聞いてくれたり、分からない時も教えてくれる」

―ゲレロとＷＢＣについて、どういう話を。

「いつ行くの、とかそんなくらい。やめて下さいよ。無理やり話題つくるのは（笑）」

―きょうでキャンプを一時離脱するが。

「（監督、コーチから）健康で、頑張って来てねと言われました」

―改めてＷＢＣへの抱負は

「１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」

―前回のＷＢＣが、メジャーを目指すきっかけになったか。

「なってないです。その前からですね。ＷＢＣに出てたから、メジャーに行きたいっていうのではなくて、行っても行ってなくても、行きたかった。行くつもりでいたいのは、変わりないです」

―前回と違って、今回は日米の往復移動でバットを振れない時間もあるが。

「こっちはずっと毎日休みなくやってきたんで、それはそれでちょうどいい」

―日本では、オリックス戦から出る予定ですか。

「どうですかね。その辺は僕が決めることではないので、井端さんに聞いて下さい、僕も知りたいです」