キャンプ地を後にする岡本（カメラ・一村　順子通信員）

写真拡大

　ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流までのフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で、“一次キャンプ”を打ち上げた。チームのレイズ戦遠征メンバーから外れ、居残り練習。室内打撃ゲージや守備練習などで汗を流し、フリー打撃では３３スイングで５本の柵越え。きょう２８日（同３月１日）に当地を離れ、一路、日本へ。侍ジャパンと合流し、ＷＢＣ連覇を目指す。

　主な質疑応答は以下の通り。

　◆岡本に聞く

　―初のメジャーキャンプで１２日間を過ごした。

　「動きだったり、流れだったり、２週間でだいぶ慣れたと思いますし、守備やバッティング、走塁で、レベルの高い選手たちと一緒に練習できて良かったと思います。毎日、球場に来て、練習して楽しかった。すごくいい施設で、皆さんがサポートしてくれてやりやすいです。試合をして、ブルージェイズでプレーしている実感も湧きました。ピッチャーとか慣れていかないといけないこともたくさんありましたけど、楽しかったなと思います」

　ー驚いたことは。

　「皆、体がデカかった。ピッチャーもバッターも。身体も大きいし、筋肉もすごいし。日本では身長とかも目線が同じか、下が多かった。今はもうだいたい上になる」

　―日本のキャンプとの違いは。

　「朝が早い。日本も早いんですけど、こっちは時間が決められたプログラムがあるので」

　―チームメートとしてゲレロと過ごして

　「一流の選手だし、そういう選手を間近にみれるのは、（他の）皆さんも一緒ですけど、本当にいい経験。自分にとって、すごくいいものだと思います。優しいです。分かりやすい英語で聞いてくれたり、分からない時も教えてくれる」

　―ゲレロとＷＢＣについて、どういう話を。

　「いつ行くの、とかそんなくらい。やめて下さいよ。無理やり話題つくるのは（笑）」

　

　―きょうでキャンプを一時離脱するが。

　「（監督、コーチから）健康で、頑張って来てねと言われました」

　―改めてＷＢＣへの抱負は

　「１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」

　―前回のＷＢＣが、メジャーを目指すきっかけになったか。

　「なってないです。その前からですね。ＷＢＣに出てたから、メジャーに行きたいっていうのではなくて、行っても行ってなくても、行きたかった。行くつもりでいたいのは、変わりないです」

　―前回と違って、今回は日米の往復移動でバットを振れない時間もあるが。

　「こっちはずっと毎日休みなくやってきたんで、それはそれでちょうどいい」

　―日本では、オリックス戦から出る予定ですか。

　「どうですかね。その辺は僕が決めることではないので、井端さんに聞いて下さい、僕も知りたいです」