ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流までのフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で、“一次キャンプ”を打ち上げた。チームのレイズ戦遠征メンバーから外れ、居残り練習。室内打撃ケージや守備練習などで汗を流し、フリー打撃では３３スイングで５本の柵越え。２８日（同３月１日）に当地を離れ、一路、日本へ。侍ジャパンと合流し、ＷＢＣ連覇を目指す。

キャンプ一時離脱前の最後のフリー打撃は、次なる舞台、ＷＢＣへのプロローグだった。３３スイングで、センター中堅のバックスクリーンを越える推定１３０メートル弾を含む５本の柵越え。確かな感触を得て、“キャンプ中締め”となった。

「（ＷＢＣで）１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」。１３日に当地入り。翌１４日から自主トレを開始し、野手合流日の１６日にキャンプイン。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打４打点。濃厚な２週間を締めくくり、充実感がにじんだ。

巨人の４番として挑んだ前回大会は、準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。今回は、大リーガーとして参加する。「ＷＢＣに出たから、メジャーに行きたいとなったのではなく、行っても、行ってなくても、行きたかった。行くつもりでいたのは、変わりないです」。思いを貫いて海を渡り、４年総額６０００万ドル（約９４億円）契約当時でブルージェイズと契約。正三塁手として、今キャンプは多くの時間を守備練習に費やした。侍ジャパンでも、主に一塁を守った前回と違って、正三塁手として期待されている。

新天地でのキャンプを優先し、チャーター機に乗らず、日程を遅らせたため、侍ジャパンには“大トリ”で合流する。

「２週間でだいぶ慣れたと思いますし、守備やバッティング、走塁で、レベルの高い選手たちと一緒に練習できて良かった。毎日、球場に来て、練習して楽しかった。試合をして、ブルージェイズでプレーしている実感も湧きました」と収穫を口にした岡本。長距離移動で３６時間以上バットが振れない状況となるが、「こっちはずっと毎日休みなくやってきたんで、それはそれでちょうどいい」。練習後はロッカーを整理し、荷物出しなどを行った。

シュナイダー監督からは「健康で、頑張って来てね」と、激励された。世界一の朗報をお土産に持って帰るつもりだ。