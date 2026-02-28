阪神の新外国人選手、イーストン・ルーカス投手（29）とキャム・ディベイニー内野手（28）がスペシャル対談を行った。日米の違いや、キャンプ中の秘話も披露。大浴場の湯船で語り合った“陽キャ”の2人は、プレーはもちろん、密な連係でチームを優勝に導くことを誓った。（取材・構成＝倉世古 洋平、山手あかり）

ルーカス（以下L） 日本とアメリカではキャンプに違いがあるよね。まず、日本人投手の投げる量にびっくりしたね。来日前に聞いてたけど…。米国でブルペンに入るのは1週間に2回ぐらい。球数は多くても50〜60球。それが日本では週に4回も5回も入って球数も多い。驚いたね。

ディベイニー（以下D） 僕はウオーミングアップの長さに面食らった（笑い）。

L 野球のレベルは米国と遜色ない。

D 僕もそう思う。ただ、考え方の違いはある。米国は「どれだけ速い球を投げるか」、「どれだけ強く打つか」を求める傾向があるけど、日本はスモールベースボールのような細かいところにこだわっている。プレーのスピードも速い。

L キャンプ中の懇親会も新鮮だった。投手会では、外国人がバラバラになって日本人選手のテーブルに入ったんだ。みんなと交流できて楽しかった。

D 野手会も凄く楽しかった。球場とは異なるみんなの別の一面を見られたし。米国のキャンプは、日本みたいに選手が同じホテルに宿泊しない。球場を離れたら自分の時間を過ごすのが普通なので、選手主体での飲み会はないんだ。

L そうだよね。シーズン中に新顔が昇格してくるとベテラン選手が食事に誘ってくれることはあるけど、春季キャンプ中はないかな。だから、普段はお酒を飲まないけど、投手会の日だけちょっと頑張っちゃったよ。

D 僕は、お酒はルーカスの2倍はイケるから（笑い）。ハイボールをとても気に入った。ウイスキーを炭酸で割る飲み方を米国ではしなかったから、新しい発見になった。ところで、仲間からは何て呼ばれているの？

L 普通に「ルーカス」だよ。

D 僕は「キャムー」。最後を「ムー」って伸ばす感じ。

――キャンプ中に2人で大浴場に入ったと情報が届いてます。

L あれは最高、本当に最高だよ。凄くリラックスできる。

D 米国にはあんなのないから。本当にリラックスできた。

L （お風呂で）野球だったり、たわいない話をしたり…。おっと、これ以上は伏せておくよ（笑い）。

D ルーカスとはなるべく話さないようにしてるけど（笑い）、優勝のためなら、湯船でもどこでもしっかり話していこうかな。

L 米国では優勝したり祝杯を挙げる時に、ビールをピッチャーやタワーのような大きな大きな容器に入れるんだ。タイガースで優勝して一緒にビールかけをしたいね。

◇イーストン・ルーカス 1996年9月23日生まれ、米カリフォルニア州出身の29歳。ペパーダイン大から、19年ドラフト14巡目でマーリンズから指名受ける。ブルージェイズに所属した昨季、メジャーで3勝を挙げた。150キロを超える直球とチェンジアップ、スイーパーが武器。休日はゴルフでリフレッシュし、お酒は赤ワイン派。キャンプ中に箸使いの習得に取り組んだ。1メートル91、94キロ。左投げ左打ち。

◇キャム・ディベイニー 1997年4月13日生まれ、米ニューハンプシャー州出身の28歳。イーロン大を経て19年ドラフト15巡目でブルワーズ入り。パイレーツに所属した25年にメジャーデビューし14試合に出場。マイナーでは通算85本塁打。24年プレミア12に米国代表で出場。当時の来日でラーメン、牛肉、寿司を食べたことで好物に。来日前から言語アプリで日本語を学ぶ。1メートル85、88キロ。右投げ右打ち。