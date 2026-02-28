昨年１１月に火災で亡くなった歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんをしのぶ「片岡亀蔵丈お別れの会」が２７日、東京・帝国ホテルで営まれた。八代目尾上菊五郎（４８）、中村勘九郎（４４）、市川中車（６０）、松本幸四郎（５３）ら歌舞伎仲間を始め、約１０００人が献花に訪れ、別れを惜しんだ。

祭壇はグリーンを基調に亀の甲羅をイメージして４０００本の花が並びんだ。中央では生前の人柄を表す優しい笑みをたたえる亀蔵さんの遺影が飾られ、会場には生前に趣味で集めたレコード２０００枚などが展示された。

八代目菊五郎は「残念な気持ちでいっぱい。本当に心に穴があいてしまったような感覚」と目を潤ませた。その上で「良い作品をつくることが遺影で笑っている亀蔵さんが、さらに笑顔になってくださることと感じた。気持ちを新たに精進したい」と思いを新たにした。

市川中車は「本当にお世話になった。『ずっと一緒にこれかもやっていきます』と心の中で申し上げた。とても頼りにしている先輩でしたし、これからもそうであると思う」と話していた。

◆主な参列者 七代目尾上菊五郎、片岡孝太郎、八代目尾上菊五郎、片岡愛之助、中村獅童、中村勘九郎、中村七之助、尾上松也、市川中車、尾上右近、松たか子、寺島しのぶ、藤原紀香、中井美穂、春風亭小朝、宮藤官九郎（順不同、敬称略）