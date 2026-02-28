阪神・村上頌樹投手（２７）が２年連続の開幕投手を務めることが２７日、昨年に続いて藤川球児監督（４５）からサプライズ発表された。３月２７日の巨人戦（東京ド）で先発予定。開幕白星から史上最速リーグＶを成し遂げた昨季の再現を誓った。昨年３月２８日に行われた広島との開幕戦（マツダ）では８回２／３を無失点で勝利も、完封目前で降板していただけに、リベンジを狙う。以下は、藤川監督の主な一問一答。

◇ ◇

−村上に開幕投手を託した。決め手は。

「昨年も１年間、カード頭、それから節目、節目は村上でいきました。本当に心強い投手。ＷＢＣに行っている坂本と、コンビでいい１年になりましたので、今年もこの２人でいきます」

−どんな姿を期待。

「東京ドームに乗り込む時は村上、佐藤を先頭に行きたいと思っています。とにかく立ち向かうと。これは私たちが最も得意としているところ。昨年同様、行きます」

−昨季の王者として開幕戦の重要性とは。

「チャンピオンという意識は全くありません。昨年はビジターを得意として非常に楽しみでもありました。今年も東京ドームでビジターからということで、非常に志高くですね。相手はおそらく村上の同級生、山崎投手ではないかなと思ってます。いい戦いにしてほしいなと思いますね」

−サプライズ会見を開いた理由。

「本日、２月２７日はシーズンの開幕までちょうど一カ月。選手、コーチたちにも『今日から一カ月後、始まるぞ』と。そういう意味で村上を告げたところからスタートする。チームが一つになるきっかけですから」