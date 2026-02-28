阪神の小幡竜平内野手（２５）が２７日、甲子園での練習でフリー打撃中に右翼の守備に就いた。フライやゴロの捕球に加え、クッションボールの対応などを、筒井外野守備走塁コーチの助言を受けながら確認。本職の遊撃が基本線ながらチームの有事、出場機会増に備え可能性を探っていく。

見慣れぬ光景だった。打撃練習を終えた小幡が、外野グラブで右翼に走る。甲子園球場特有の浜風が吹く中、白球の軌道を確認しながら追った。本人は「僕、守ってました？分からないです。まあまあ、これから…」と多くを語らなかったが、筒井コーチが説明した。

「スキルアップを図って、いろんなポジションやりながらという形じゃないですか。谷端や熊谷と一緒です。練習の一貫でやっているのかなと」

現状、開幕遊撃は新助っ人のディベイニーが有力。レギュラー選手が順調に開幕を迎えれば出場機会は限られてしまう。小幡の強肩は魅力で、２２日のオープン戦・ヤクルト戦（浦添）では、３打数３安打と打撃でもアピールに成功した。内外野を守る熊谷、谷端のように選択肢が広がれば、チームとしても起用の幅が広がる。