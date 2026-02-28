松葉づえをついた状態でも、石井は既に次を見据えていた。「選択肢として一つしかない。復帰に向けて頑張るだけ」。左アキレス腱を断裂し、手術を経てSGL尼崎でリハビリを開始。報道陣の取材に応じ、言葉に力を込めた。侍ジャパン合宿が目前に迫った11日の紅白戦で、自身を襲った悪夢。代表戦どころか、今季の復帰すら危ぶまれる状況となっても、気落ちした様子は少しも見せなかった。

「（当初）コメントを出した時は、なかなかそういう気持ちになれなかった。岩崎さんの言葉とかOBの方、先輩方もいろんな連絡をくださって、自分にできることをチームに還元していけたらと」

左アキレス腱断裂縫合術を受けた直後、球団を通じ「阪神タイガースのリーグ優勝を心から願っています」とコメントした。しかし、岩崎の「願わないで一緒に戦ってくれ」というメッセージを記事を通して目にし、「何か自分にできることをチームに還元したい」と共闘を誓った。

現在は患部に固定具を着けた状態で、全治は「今後、状況を見ながら上げていくので、断言ができない」という。今後もSGL尼崎でリハビリを続けていく。長期の離脱となるが、19年に同じ左アキレス腱を断裂した伏見からリハビリの過程や経験談を聞きながら、動かせる上半身のトレーニングを中心に、できることから始める。

検査結果を受けて涙を流した藤川監督からも、平田2軍監督を介し「言葉をもらった」という右腕。誰もが背番号69の帰還を待っている。過酷なリハビリを乗り越え、必ず聖地のマウンドへ帰ってくる。

（松本 航亮）