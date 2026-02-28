阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝と、同３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２７日、プロとして初めて甲子園球場に足を踏み入れた。岡城はこの日から１軍練習に合流。２人は共に「広さにビックリした。圧倒された」と口をそろえ、憧れの聖地に感動した様子。本拠地を舞台に活躍を誓った。

岡城はこの日朝、２軍マネジャーから１軍合流を伝えられた。開始前から落ち着かない様子だったが、練習では「がむしゃらに」と無心で白球を追った。藤川監督は福島を含め、２人の招集について「守備が非常にいい選手。どのレベルにいるのかを確認するために」と意図を説明。現在地の見極めに重点を置いた。

一方、谷端はキャンプでは新人で唯一、宜野座組の１カ月を完走した。星稜高校３年の夏には複数部員のコロナ感染で、石川県大会の準々決勝を前に出場を辞退。甲子園には縁がなかった。「高校では目標としてやってきた中で、ああいう形で終わってしまった。同級生も喜んでくれていると思う」。特別な思いを持って踏み出した一歩だ。

ここまでオープン戦３試合で無安打。練習試合を含めて対外試合５戦、１１打席無安打とトンネルが続く。フリー打撃では「もう一回、初心に戻って脱力してという気持ちで打ちました」と、原点回帰のスイングで快音を連発させた。同１位の立石（創価大）がケガで出遅れる中、アピールを続ける２、３位の即戦力コンビ。開幕１軍へ勝負の３月に挑む。