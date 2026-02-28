阪神・村上頌樹投手（２７）が２年連続の開幕投手を務めることが２７日、昨年に続いて藤川球児監督（４５）からサプライズ発表された。３月２７日の巨人戦（東京ド）で先発予定。開幕白星から史上最速リーグＶを成し遂げた昨季の再現を誓った。昨年３月２８日に行われた広島との開幕戦（マツダ）では８回２／３を無失点で勝利も、完封目前で降板していただけに、リベンジを狙う。

藤川監督の力強い声に呼ばれ、会見場に“主役”が姿を現した。開幕まで、ちょうど残り１カ月。「３月２７日の東京ドーム、読売巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」。無数のフラッシュを浴び、村上が登場。大きな期待と責任を背負いながらも、落ち着いて指揮官の隣に立った。

「（開幕は）チームの顔となる人がマウンドに上がるので、しっかり良い試合がしたいです」

２年連続の大役を告げられたのは１年前と同様のシチュエーションだった。昨季の開幕投手は、２４年１１月のタイガース杯ゴルフでラウンド中に通達。験担ぎの意味も込め、指揮官からは昨年の同行事中に「ショートホール手前にある茶店」で「頌樹、来年（２６年）もね」と伝えられた。

右腕は「初めての時はびっくりしましたけど、２回目だったので落ち着いて受け入れられました」と淡々。「あの緊張は初戦でしか味わえない。今年も活きると思う」と、ひと回り成長した姿で特別なマウンドに立つ。

心残りも晴らしたい。昨年の開幕戦では九回２死まで１３５球を投じたところで、一、三塁のピンチを残して岩崎へとつなぐ形となった。「後ろも強力なので」と救援陣に信頼を寄せつつも「（シーズンの）入りが良ければまた自信になると思いますし、今年は投げ切れるように」と雪辱の思いも秘める。

敵地で迎える伝統の一戦。数字上では、これ以上ない舞台だ。巨人戦は通算７試合で４勝０敗、防御率０・５４。さらに東京ドームでは５試合で３勝０敗、防御率０・２６と無類の強さを誇る。「乗り込んでいくという気持ちがいい結果につながっているのかな」と要因を分析。「相手の予想は伊織（山崎）。投げ合えたら光栄」と同学年右腕との競演も熱望した。

指揮官は坂本の開幕マスクも合わせて発表した。ＷＢＣ日本代表に選出されている扇の要とは開幕直前までバッテリーを組むことができないが「何年も組んでますし、大丈夫かと思います」と右腕。「坂本さんが疲れてるか疲れてないかの違い。ちょっとだけ休んで、また頭をフル回転に使ってもらえたら」といたずらっぽく笑った。

「チャンピオンとして迎えるんじゃなくて、挑んでいくような。自分たちから攻めていけるように」。王者の誇りはあれど、おごりはない。悲願の連覇を狙う１年が、エースの投球から幕を開ける。