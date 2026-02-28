去年、警察とJAFが合同で実施したシートベルト着用状況の調査結果が発表されました。一般道における後部座席のシートベルト着用率は全国平均が45．8％だったのに対し、新潟県は20ポイント近く上回る64．1％で、なんと全国1位に輝きました。



ただ、それでも60％台…。運転席や助手席の着用率は90％台後半ですが、後部座席についてはまだ3割強の人が着用していないという実態があります。シートベルトを着けないことで生じる危険性、そしてさらなる着用率向上のためのポイントを取材しました。

こちらはJAFが実施した車の衝突実験の映像です。



時速55キロで走る車が前方の壁に衝突すると、シートベルトを着けていなかった後部座席の人形は前方に投げ出されるだけでなく、運転席の人形をシートごと押しつぶしてしまいます。



【JAF新潟支部 廣川尚樹さん】

「（シートベルトを着けない）危険性は、自分自身のケガ、前方に飛んでいってしまって運転手や助手席の方が巻き添えになってしまう。いずれにしても重傷になりかねないケガをしてしまう可能性がある」



一方で、シートベルトを着けていた人形は体が投げ出されていません。



県警によりますと、去年1年間で発生した車の事故で死亡した人のうち、シートベルトを着用していたのは61％にとどまっていて、ケガで済んだ人のシートベルの着用率は96％となっています。ただ…



【齋藤正昂アナウンサー】

「右側のシートベルトの金具と、真ん中の座席のシートベルトの金具。見ても違いはほぼ分かりません」



3人掛けのシートでは、対応していないシートベルトの金具を差し込んでしまい、うまく着用ができないことも。



そこでJAFが提案するのが…



【JAF新潟支部 廣川尚樹さん】

「面倒くさいと、シートベルトをしないということは絶対避けてほしい。より、つけやすい方法として、斜め45度に座って、その席にあるバックルを選んで、かちっと音がするまで差し込む」



“斜め座り”をする方法です。これにより対応するバックルをしっかりと確認できるといいます。



さらに、より分かりやすくなる工夫として挙げられるのが、金具とバックルが対応していることを示すため、マスキングテープやシールを活用する方法です。



【JAF新潟支部 廣川尚樹さん】

「シールで目印をつけて、このシートベルトの位置はここ、真ん中の席はここ、という形でより分かりやすくなるかなと思っている」



また、リストバンドなどを使ってバックルを自立させて差し込みやすくするのも効果的だといいます。



【JAF新潟支部 廣川尚樹さん】

「シートベルトは命をつなぐ一本になるので、運転席助手席のみならず、後部座席全席の着用をお願いしたい」



JAFは大きな被害を防ぐため、肩のベルトは鎖骨の中央から胸骨肋骨を通るように、腰のベルトは骨盤の左右の腰骨を押さえるように着用することを呼びかけています。