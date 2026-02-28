◇侍ジャパン壮行試合 日本5ー3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

クローザーとして期待される大勢の顔がゆがんだ。9回2死一塁から左前打を許し、三塁へのベースカバーに走った直後。右ふくらはぎを伸ばす右腕の異変に、飛び出してきたトレーナーと言葉を交わすと、付き添われてマウンドを後にした。

投球時に右ふくらはぎをつったといい「ふがいない。（違和感は）ベースカバーの時ではなくて、投げていた時です。注目される大会（前の壮行試合）でマウンドを降りてしまったというのは、本当に情けない。いろんな人に迷惑をかけた」と悔しがった。

13球での緊急降板。6番手でマウンドに上がった9回の投球練習でも一度、右足を伸ばして気にするそぶりを見せていた。先頭・細川への初球はこの日の最速155キロをマークも、普段のような制球は見られなかった。2/3回を2安打1失点。試合後は歩いてバスに向かい、治療は「今からです」と説明した。

救援投手の出場辞退が続出する中、ベンチにも緊張が走った。宮崎事前合宿前に西武・平良、阪神・石井が足のケガで辞退。パドレス松井も左足を痛めて辞退が決まった。3人全員が救援専門職。井端監督は大勢について「つったというだけなので、大事には至らないかなと思います」と説明。能見投手コーチも「つった感じ。たぶん大丈夫です」と軽症を強調し、今後については28日の状態を確認する。

メンバーの中で救援専門職は他に藤平と松本裕の2人。大勢は「しっかりマウンドを守れるように、代表のユニホームを着ている限りはいい姿を見せなきゃいけない。自分のやることをやりたい」と強い気持ちを口にした。3人の救援陣の中でも守護神候補として期待されるだけに、不安を残すアクシデントになった。（神田 佑）