左アキレス腱断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２７日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを再開し、松葉づえ姿で復帰に向けた思いを語った。プレーヤーとしては今季絶望の可能性もあるが、プルペンを支える先輩の言葉に刺激を受け、連覇を目指すチームの“戦力”となることを約束した。

虎が誇る中継ぎの柱は、松葉づえ姿でＳＧＬの室内練習場に現れた。ゆっくりと歩む先には一脚の椅子。取材中、座るために用意されたものだったが、石井は自らの意思で立ったまま、約８分間の取材に応じ続けた。

「無事に手術が終わって、今からリハビリに入るところです」と現状の説明から始まり、「痛みはほぼない。焦らず、今できることに集中してやるだけ」と、リハビリへの決意に至るまで、理路整然と言葉を並べた。

悲劇が襲ったのは、１１日の春季キャンプ・紅白戦（宜野座）。本塁のカバーへ入った際に突然座り込み、表情が苦痛にゆがんだ。当時を回想し「左足で踏ん張った時に、ブチッというか、バァン！みたいな音がしました」と、体を“衝撃音”が貫いたことを明かした。

音の正体は「左アキレス腱断裂」。縫合手術を受けたが、一般的にスポーツの復帰まで術後約６カ月を要するとされる重傷だ。退院後、球団から発表されたコメントで、石井は阪神のリーグ優勝を「心から願っています」と表現した。「コメントを出した時は、やっぱりそういう気持ちにはなれなかった」と、どうしても自分も戦力という自覚は持てなかった。

そんな思いを変えたのは、守護神・岩崎の言葉だった。岩崎は２１日、報道陣の取材に答える形で、石井に「あなたも戦力ですよ」と呼びかけた。ともにブルペンを支えてきた先輩の言葉を受けて「本当に少ないと思いますけど、自分にできることはしっかりチームに還元できたら」と今季も“戦力”となることをようやく誓えたという。

今後はＳＧＬでリハビリに励みながら復帰を目指す。「無理したら、再断裂のリスクもあるんで慎重に」と上半身のトレーニングなど、できることから始めていく。「誰かに与えられた試練でもないと思う。選択としては一つしかない。復帰に向けて頑張るだけ」。復活へ向けた長旅、そのスタート地点に立った男は静かに決意をにじませた。