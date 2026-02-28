三重県四日市市の50代の男性会社員が、ＳＮＳで知り合った人物から投資話を持ち掛けられ約1300万円分の暗号資産をだまし取られる被害があったことがわかりました。

警察によりますと、去年11月ごろ、四日市市に住む50代の会社員の男性がＴｉｋＴｏｋで知り合った人物とＬＩＮＥでやり取りしていたところ、「株よりもすぐに大きな利益を得ることができる」などと暗号資産による投資話を持ち掛けられました。

男性は暗号資産「イーサリアム」を10万円分購入し、指示されたアプリで指定のサイトに送りました。

すると、運用益が振り込まれたことから男性は相手を信用し、さらに5回にわたって計約1300万円分のイーサリアムを購入し、相手に送りました。

男性がその後、出金をしようと手続きをしましたが手元に現金が戻らず、調査会社に相談したところ、詐欺の可能性が高いことを指摘され、警察に相談したことで被害が発覚しました。

警察は、「必ずもうかる」「あなただけに教える」といった投資の勧誘に対しては詐欺を疑い警察に相談するよう呼びかけています。