大相撲の伊勢ケ浜親方（34、元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが27日、明らかになった。師匠による弟子への暴力行為は極めて異例。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）を前に、角界最多の力士31人、関取7人を抱える大所帯に激震が走った。

【記者の目】相撲協会は日馬富士の暴行事件を受け18年に「暴力決別宣言」を行った。禁止規定を設置し報告義務などを明文化。講習会開催など再発防止に努め、師匠らにも意識改革に積極的に取り組むよう求めたが、一向に沈静化する気配はない。

伊勢ケ浜親方は日馬富士の暴行事件では被害者の一人だった。酒席でモンゴルの先輩らの取った理不尽な行為を身をもって感じていたはずだが、それを反面教師にはできず、自分も同じ道を歩んでしまった。

師匠による弟子への暴力行為は、最近では20年の中川親方（元幕内・旭里）が挙げられる。部屋は閉鎖となり、同親方は委員から年寄へ2階級降格処分となった。昨年6月に先代から継承し師匠となった伊勢ケ浜親方はいきなり角界最強軍団と言われる大所帯のかじ取りを任された。加えて旧宮城野部屋勢を預かるなど背負った重圧は想像に難くないものの、暴力は断じて許されない。厳しい処分は免れないだろう。

1月31日の自身の引退相撲では土俵下に伯乃富士、熱海富士ら弟子全員を従える異例のあいさつが注目された。土俵中央で「思いやりのある力士を育て協会に恩返しを」と決意表明し、部屋一丸での船出を強調したが、わずか1カ月足らずで自らが公約を破ってしまった。（相撲担当キャップ・黒田 健司郎）