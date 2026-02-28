◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

次代の代表候補が、2年目の春に待望の実戦1号だ。侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれた広島・佐々木泰内野手（23）が27日、中日とのWBC壮行試合で豪快なアーチを描いた。3―0の2回に柳のスライダーを左翼スタンドへ。3月27日の開幕戦で当たる可能性のある難敵から放った価値ある一発。大谷や鈴木からも祝福され、期待のスラッガーは飛躍への思いを一層強くした。

鮮やかな放物線を描いた大飛球は、新設されたホームランウイングを飛び越えてバンテリンドームの左翼席に着弾した。あの大谷翔平や広島OBの鈴木誠也ら、現役メジャーリーガーらに祝福を受けた豪快な実戦1号。佐々木の声が弾んだ。

「真っすぐを待っている中で良い対応ができた。大谷さんや誠也さんとハイタッチし、夢のよう。誠也さんには3回“ナイスバッチ”と言われ、うれしかったです」

侍ジャパンのサポートメンバーとして「9番・一塁」で先発出場。待望の瞬間は3―0の2回2死だ。カウント2―1からの4球目、開幕戦で当たる中日の開幕投手候補・柳が投じた真ん中高めスライダーを強振。シーズンにも弾みをつける一発となった。

出場54試合で打率・271、本塁打ゼロに終わった1年目の昨季を「自分では希望を感じる一年だった」と振り返る。「長打は少なかったけど、意外に対応できたという方が課題は明白」。いきおい今春は飛距離を求め、出力MAXの強いスイングを徹底。その成果を実戦1号で示した。

「そういう舞台で打つと自信になるし、シーズンに入っていく上でも、打つ打たないで変わってくる。打って、自信になる体験をしたいと思います」

一足早く沖縄2次キャンプを打ち上げた24日、佐々木は侍ジャパンへの合流を前にそう意気込んでいた。4―2の7回1死一塁でも、6番手・松木平から右前打を放って好機を広げ、貴重な5点目をアシスト。2安打1打点、1本塁打と、有言実行の活躍だった。

「自分にとってはシーズンの方が大舞台。カープでもアピールしないといけない立場だし、この試合も新井監督へのアピールだと思っている。まだまだだけど、この経験で“もっともっと”という気持ちが芽生えました」

25日に合流した鈴木誠也からは、直球への“入り方”やクイックモーションへの対応などを学んだ。WBCの壮行試合とはいえ、全国のファンが熱視線を注ぐ一戦で披露した佐々木の才能。あまたの収穫を得て、23歳には2年目の今季、大ブレークの予感が漂う。