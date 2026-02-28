少子高齢化や安全保障環境の悪化など、内外の課題に直面している中での論戦である。

にもかかわらず、難局の打開に向けて、政府と与野党が突っ込んだ議論を行ったとは言い難い。

衆院予算委員会で基本的質疑が始まった。高市首相は、年内に改定を予定している国家安全保障戦略について、「経済安全保障の重要性が高まっている。主要な課題とする」と述べ、経済安保の観点を重視する考えを強調した。

民生と軍事の垣根は低くなり、通信衛星やドローンなど軍民両用で使える技術は増えている。民間の技術力を守り、防衛力の向上につなげることが不可欠だ。首相の問題意識は理解できる。

首相はまた、防衛装備品の調達に関して、他国に依存しないことが大切という考えを示した。

ロシアのウクライナ侵略では、装備品を自国で生産する重要性が浮き彫りとなった。危機時に他国から装備品を調達する状況では、継戦能力を維持できなくなる。

政府・与党は現在、防衛装備移転３原則の運用指針を見直す方向で検討している。輸出目的を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」に限っている現行の「５類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出も解禁する案が有力だ。

日本はこれまで、装備品の移転を厳しく制限してきた結果、防衛産業は納入先の大半が自衛隊に限られ、弱体化した。海外への輸出拡大によって、防衛産業を立て直すことは時宜に適（かな）っている。

ただ、平和外交の理念と矛盾しないよう、一定の歯止めも要る。その方法や条件などについても十分に審議すべきだろう。

政府と与野党は、防衛政策への国民の理解が深まる論戦を心がける必要がある。

国家安保戦略を巡っては、防衛費を増額する方針を明記する見通しだが、その財源をどう捻出するかは定まっていない。

他方、少子高齢化で社会保障費も増え続ける。様々な施策の財源が必要な時に、物価高対策という観点から基幹財源の消費税を減税するのは適切ではない。

この日の予算委には、首相と全閣僚が出席した。首相に答弁機会が集中するのを避けたいという官邸側の意向だとされる。

昨年の臨時国会で首相が答弁に立つ機会が多かったのは事実だ。官邸としては、閣僚に答弁を任せたかったようだが、質問通告がない場合は、国会に拘束せずに政策立案に専念させるべきだろう。