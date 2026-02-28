無実を訴え続けた元被告は、名誉が回復されることなく服役中に死亡した。

なぜ生前に救済できなかったのか。同じような事態を二度と引き起こしてはならない。

１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で２０００年に無期懲役が確定した阪原弘さんについて、最高裁第２小法廷は再審開始を決定した。

阪原さんは０１年に再審を請求したが、服役中の１１年に７５歳で病死した。戦後の死刑や無期懲役が確定した事件で、元被告の死後に裁判がやり直される「死後再審」は初めてだという。

今後、大津地裁で開かれる再審公判を経て、無罪判決が言い渡される公算が大きい。たとえ汚名がすすがれたとしても、阪原さんが失った時間は返ってこない。

事件発生から３年後、阪原さんが犯行を自白して逮捕された。公判では「自白を強要された」と無罪を主張したが、１、２審と最高裁はいずれも有罪と判断した。

捜査書類には、遺体の遺棄現場を案内する阪原さんの写真があり、有罪の決め手になった。

だが後に、その写真に不自然な点があることが発覚した。検察が開示した証拠のネガフィルムには、警察官が阪原さんを誘導したかのような画像が残っていた。

ネガの存在が判明したのは、最初の再審申し立てから１０年以上後で、阪原さんはすでに死亡していた。重要な証拠がなぜこれほど長い間、開示されなかったのか。

他の冤罪（えんざい）事件でも、捜査の見立てに沿った自白の強要や、恣意（しい）的な証拠集めが繰り返されている。当時の捜査当局は、事件の真相解明より、無理を重ねてでも容疑者を逮捕して有罪にすることを重視していたとしか思えない。

今回の死後再審決定が、現在議論されている再審の制度改革に影響を及ぼすことは必至だ。

１９６６年の静岡県一家殺害事件や８６年の福井市女子中学生殺害事件でも、再審無罪に結びつく証拠が開示されるまで、２０〜３０年かかった。証拠を速やかに開示させる仕組みが不可欠だ。

日野町事件で、検察は地裁や高裁の再審開始決定に不服を申し立てたが、再審の迅速化に向けて、検察の不服申し立ては禁じるべきだという意見もある。

今後の国会では、検察の証拠開示を義務化する改革案などが審議される。どうすれば冤罪被害者を早期に救済できるか。公正なルール作りを急いでほしい。