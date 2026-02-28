アマチュアボクシング49戦全勝で9冠の藤木勇我（18）が27日、横浜市内で会見し、大橋ジムからプロ転向すると発表した。現役高校生ながらホテルの宴会場で開かれる異例の待遇に期待の大きさが表れていた。ド派手なスモーク演出の中、特注スーツに身を包んだ藤木は「日本人で中量級で世界王者になるのはとても難しいと思うが、憧れの井上尚弥さんのように強くなりたい」と決意を述べた。

中学時代から注目され、昨年11月の全日本選手権ウエルター級では井上尚弥らに続く現役高校生での大会制覇を成し遂げたスーパールーキー。ジムの大橋秀行会長は「スピード、パンチ力、テクニック、耐久力全てが10点満点。史上最高の逸材。必ず世界王者にする」と約束。大阪・興国高では全国大会全てで優勝したことから愛称は「THE KING」に決定した。

日本人にとっては難関の中量級で風穴を開ける存在として注目が集まる。「軽量級では尚弥がほとんどやり尽くした。日本ボクシング界の人気を高めるのは中量級、重量級の活躍。それができるのは藤木」と大橋会長。既に元統一王者タパレス（フィリピン）とスパーリングを行い“ダウン寸前”まで追い込むなど、実力は折り紙付きだ。

4月13日の公開プロテストはスーパーフェザー級でB級（6回戦）を受験し、6月にデビュー戦を予定。主戦場は同級かフェザー級となる見込みで、将来的な複数階級制覇も視野に入れる。藤木は「一つも負けてはいけない厳しい世界だが、無敗で世界王者になりたい」と誓った。「尚弥の再来」と呼ばれた18歳が日本、世界の王となるべく道を切り開いていく。

◇藤木 勇我（ふじき・ゆうが）2007年（平19）12月25日生まれ、大阪市出身の18歳。元プロボクサーの父の影響で小1から競技を始める。興国高では全国大会を全て制覇したほか、23年のアジアジュニア選手権、24年のU19世界選手権で優勝するなど高校9冠を達成。アマチュア戦績は49戦全勝33RSC。1メートル70の右ボクサーファイター。好きなボクサーは元世界4階級制覇王者ローマン・ゴンサレス（ニカラグア）。

【主な世界王者の愛称】

☆井上尚弥「モンスター」 大橋会長が横浜高校の後輩、松坂大輔氏の愛称「怪物」を英語に言い換えて命名。

☆中谷潤人「ビッグバン」 もともとは「愛の拳士」だったが海外では浸透しにくいため新愛称に。「宇宙をつくった爆発をイメージするようなKO」を見せるため。

☆寺地拳四朗「スマイル・アサシン」 笑顔の殺し屋の意。ファミリーレストランで年齢確認をされた過去もあるほどの童顔の持ち主。

☆ライアン・ガルシア「King」 インスタグラムのフォロワー1279万人を誇るWBC世界ウエルター級王者。藤木も“キング対決”を熱望し「スーパーフェザー級まで落としてくれたらな…」。