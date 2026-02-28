［ニッポンクライシス］第１部「インフラ」＜４＞

「私たちと未来を生きる人たちの命を守るこの投資は必ずやらせてください」

衆院選の選挙戦最終日となった７日、高市首相は東京・阿佐ヶ谷でマイクを握り、自身の看板政策「責任ある積極財政」をアピールしつつ、防災・減災対策に取り組むと訴えた。

首相は昨年秋の自民党総裁選で、人工知能（ＡＩ）など最新技術を活用した国土強靱（きょうじん）化を公約に掲げ、臨時国会の所信表明演説では「国として対応すべき最優先課題」と踏み込んだ。

その土台となる政策は、２０２６年度からの５年間で官民が計２０兆円強を費やし、災害に強いインフラ（社会基盤）の整備を進めることを柱とした政府の基本方針「国土強靱化実施中期計画」だ。設置から３０年以上が経過し、損傷リスクが高い大規模な下水道管の更新を３０年までに終えるといった年次目標を明記した。

◇

９人が死亡した山梨県の中央自動車道・笹子トンネル天井板崩落事故をきっかけに、政府が「社会資本メンテナンス元年」と位置付けたのは１３年。

以降、自治体などの管理者に橋やトンネルを５年に１度目視点検することを義務付けた。ただ、インフラの老朽化が年々進むのとは対照的に、高齢化に伴う現役世代の減少などで、技術者の確保が課題となっている。国土交通省によると、２５年の建設業の就業者数は４７８万人で、１９９７年のピーク時（６８５万人）から３割減った。

こうした状況から、舞鶴高専（京都府舞鶴市）は「地域のインフラは地域で守る」と掲げ、２０１４年に「社会基盤メンテナンス教育センター」を設立した。

学生や自治体職員、企業の技術者を指導する講習会を開いており、１月２４日には、同省近畿地方整備局の幹部らが、高専生８人に橋や道路の点検方法を手ほどきした。出席した男性（２１）は「橋のメンテナンスの仕事に就きたい」と意欲を語る。

地方を中心に自治体も危機感を強めている。岩手県は１９年度から県立高との協働で、県が管理する橋の点検を進めている。２４年度までに５校の計１４４人が参加し、その後、建設業に就いた生徒もいる。それでも、県内では建設から５０年が経過した道路や橋は４割で、２０年後には８割に倍増する。県の担当者は「このまま人口減が進めば技術者不足になりかねない」と指摘する。

◇

国や自治体の予算、人手に限りがある中、老朽化対策に欠かせないのが予防保全の取り組みだ。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が出資する東京の新興企業「天地人（てんちじん）」は、地表面の温度や地盤の変化といった衛星データと、自治体が保有する水道管のデータなど１００以上の情報を掛け合わせ、水道管の漏水リスクを予測する事業を２３年度に始めた。

リスクの高低で色分けされた地図データを通じて、自治体などは緊急度が高いエリアから効率よく点検できる。水道管１０キロあたりの漏水発見箇所が６倍に増え、費用を８割近く削減した例もあり、樋口宣人・執行役員は「自治体が先端技術を使いこなせるサポート体制の整備が必要」と説く。

昨年には、自動車部品大手アイシン（愛知県）や静岡県磐田市と提携し、車載カメラで集めた路面のひび割れなどの情報と、道路の下に埋設された水道管の劣化を分析する実証事業を始めた。複数分野のインフラを効率的に管理する「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」と呼ばれる手法だ。最先端技術の活用と、その投資効果を最大限に引き出す産学官の知恵が問われている。