¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥µ¥é¥ó¡×ÊÖ¤·¡©¡¡¥µ¥à¥¹¥ó¡¢£Ì£Ç¤È´Ú¹ñµåÃÄ¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤¬Áê¼¡¤°ÇØ·Ê
¡¡µð¿Í¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤¬°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïµ®½Å¤Ê¼ÂÀïµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ç¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤ä¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë£±£°£°µåÄ¶¤òÅê¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤â¿¶¤Ã¤Æ¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏàÍèË¬¼Ôá¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµåÃÄ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ£Ì£Ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¥°¥Ã¥º¤é¤·¤¼êÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÃÌ¾Ð¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â²Æì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥ó¥è¥×¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¡Øº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Ç¤Ï£²£³Æü¤Þ¤ÇÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÇÂè£±¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬²Æì¤Ç¤ÎÂè£²¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Î½éÆü¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡Àï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤ÊÉ½·ÉË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÊÌÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥ó¥è¥×ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¸ÅÁã¥µ¥à¥¹¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÍèË¬¡££Ë£Â£ÏµåÃÄ¤Ë¤è¤ëà°¤Éô·Ø¤Çá¤Î¸÷·Ê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ú¹ñµåÃÄ¤¬ÆüËÜ¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤º¡¢Æü´Ú¤Î¸òÎ®¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Éü³è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµð¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿µåÃÄ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¹¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤Îµð¿Í»þÂå¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èà°¤Éô·Ø¤Çá¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ø¤Îà°¦¤Î¥à¥Áá¤ò´Ú¹ñ¸ì¤Ç°¦¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥µ¥é¥ó¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢à´Ú¹ñ¥Í¥¿á¤¬ËÉÙ¤Ê°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÆü´Ú¸òÎ®¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£