à¾¦ÉÊ²ÁÃÍá¤âµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Çà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÎóÅç¤ÇÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢³Æ¶È³¦¤âÇ®»ëÀþ¡£»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±éÎÁ¤Î¹âÆ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¡¢µ¢¹ñÄ¾¸å¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡££²¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸ÞÎØ¤Î´é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢³ÆÊýÌÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¡£ÍÌ¾´ë¶È¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±éÎÁ¤ä£Ã£Í¤Î·ÀÌó¶â¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶â³Û¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±éÎÁ¤¬£±£°£°Ëü±ßÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÁê¾ì¡£ÃøÌ¾¤Ê½÷Í¥¤Ç¤â£±£°£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹â³Û¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Çà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ôÀéËü±ß¤Þ¤Ç½Ð±éÎÁ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£ÊÌ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃ±È¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö·ÀÌó¤ä°ìÄê´ü´Ö¤Î·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£·ÀÌó¤¬Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½Ð±éÎÁ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡ËÜ¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤âÆÃ¼û¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁê¾ì¤Ï£±¸ø±é¤¢¤¿¤ê£²£°¡Á£³£°Ëü±ß¤Û¤É¤À¤¬¡¢¤½¤Î£µÇÜ¤«¤é£±£°ÇÜÄøÅÙÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£²¿Í¤Ï¥Ú¥¢¤ÎÉáµÚ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ïª½Ð¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤«¤Í¤ÆÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¥Ú¥¢Âç¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ìÆñ¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿à¸ÞÎØ¥É¥ê¡¼¥àá¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ú¥¢¤ò»Ö¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£