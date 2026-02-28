伊東の春を告げる恒例行事「大室山 山焼き」が、今年も開催予定です。

山全体を包む炎が山頂へ駆け上がる光景は、この日だけの特別な景観です。

第47回は2026年2月8日に実施予定で、観覧と体験参加の両方が楽しめます！

伊東市「第47回大室山 山焼き」

開催日：2026年2月8日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会場：大室山（静岡県伊東市池672-2）延期日：2026年2月15日（日）

大室山は、お椀を伏せたようなシルエットで知られる伊東のシンボルです。

同地で行われる山焼きは、山の保全を目的に始まった700年余りの伝統行事です。

現在は毎年数万人が訪れる早春の風物詩として定着し、伊東観光の季節イベントの核になっています。

朝に始まるお鉢焼きと安全管理体制

お鉢焼き開始：9:15山頂見学上限：600名式典・神事：10:40〜

朝は火口周辺から焼き進めるお鉢焼きが行われ、運営スタッフの監視と導線管理のもとで進行します。

正午スタートの全山焼きで山頂まで炎が上昇

全山焼き開始：12:00山頂標高：580メートル

点火後は山麓から山頂へ炎が一気に駆け上がり、黒煙と赤い炎の対比が大室山の輪郭をくっきり浮かび上がらせます。

松明点火で参加できる体験プログラム

整理券配布・販売開始：7:00松明販売数：60本松明料金：1本3,000円購入上限：1家族2本

一般参加の松明点火は先着制で、朝の整理券配布後に順次案内されるため、体験希望者は早い時間帯の行動がポイントです。

お鉢巡りで体感する大室山ならではの地形美

噴火口周囲：約1キロメートル

山頂の噴火口周囲を歩くお鉢巡りでは、焼き後の火口地形と稜線のスケール感を同時に味わえるのが大室山らしい見どころです☆

天候による実施可否は当日7:00頃に判断されるため、朝の最新案内を確認してから向かうと行程を組みやすくなります。

伊東の冬から春への切り替わりを、景観の迫力と土地の伝統で体感できる一日です。

一年に一度の炎が山肌を駆け上がる早春絶景！

伊東市「第47回大室山山焼きお鉢焼き観覧と全山焼き体験記」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第47回大室山山焼きはいつ開催されますか？

2026年2月8日（日）に開催予定で、延期時は2月15日（日）です。

Q. 山頂でのお鉢焼き見学は誰でも可能ですか？

見学は可能ですが、安全確保のため山頂観覧は600名限定です。

Q. 松明点火の体験参加には何が必要ですか？

当日7:00から配布・販売される整理券が必要で、松明は1本3,000円、60本限定です。





Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一年に一度の炎が山肌を駆け上がる早春絶景！伊東市「第47回大室山山焼きお鉢焼き観覧と全山焼き体験記」 appeared first on Dtimes.